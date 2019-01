Iron Mountain Canada élargit son portefeuille Iron Cloud pour permettre aux entreprises de gérer les volumes croissants de données issus des initiatives de transformation numérique





La nouvelle capacité de stockage d'objets optimise la gestion des données d'entreprise des clients TORONTO, 28 janvier 2019 /CNW/ - Iron Mountain Incorporated® (NYSE : IRM), le leader mondial des services de stockage et de gestion de l'information, a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada du stockage d'objets Iron Cloudtm d'Iron Mountain®. Plateforme de stockage sécurisé en nuage, la prestation Iron Cloud s'adresse aux établissements qui recherchent des services de gestion des données de type entreprise, qui garantissent l'intégrité, la disponibilité et la protection des actifs numériques d'une part et, d'autre part, permettent aux clients de réduire le risque, d'accroître l'efficacité opérationnelle et de revaloriser les données secondaires. Concrètement, le stockage d'objets Iron Cloud étend au nuage les environnements de sauvegarde et d'archivage client, grâce aux capacités de stockage en nuage, évolutif et géo-résilient, sans frais supplémentaires pour l'accès aux données ou leur sortie, ce qui permet de mieux prévoir les coûts de gestion des données. Alors que la transformation numérique est en ce moment au premier plan de toute stratégie TI, les entreprises sont de plus en plus confrontées à une croissance exponentielle de données et aux défis complexes que soulèvent le stockage, la gestion, la sécurisation et la valorisation de celles-ci. Pour relever ces défis, et répondre efficacement à un éventail d'exigences complexes de gestion des données, elles s'appuient de plus en plus sur des environnements informatiques hybrides, tirant parti de plusieurs services et infrastructures en nuage de premier ordre.

Étant une plateforme de stockage en nuage, à vocation de gestion des données, Iron Cloud résout non seulement le problème de savoir où stocker (emplacement) les données, mais également les défis ardus que sont la protection et la préservation des actifs numériques ainsi que l'accès à ces derniers pour répondre aux exigences d'entreprise et de conformité. La famille de produits et services Iron Cloud convient parfaitement aux environnements de stockage hybrides à plusieurs niveaux, une prestation à valeur ajoutée pour l'entreprise, en réduisant les coûts induits par le stockage en nuage et les données et en optimisant la sécurité, l'accessibilité et les performances des données. En offrant le stockage d'objets Iron Cloud au Canada, une prestation globale, Iron Mountain met à disposition un portefeuille complet de services de gestion de données, qui comprend également Iron Cloud Server Backup (sauvegarde de serveurs Iron Cloud), lron Cloud Disaster Recovery (reprise après sinistre Iron Cloud), la mise en sûreté sur bande hors site, la restauration et la migration de données et l'élimination sécurisée d'actifs informatiques.

«Dans l'économie numérique d'aujourd'hui, les entreprises canadiennes sont confrontées à une croissance des données et à une complexité TI sans précédent », a déclaré Brian Rosen, vice-président principal et directeur général d'Iron Mountain Canada. «Forts de notre réputation de fournisseur de services fiables et éprouvés en gestion de données, nous proposons à nos clients des solutions infonuagiques pour optimiser leur infrastructure informatique, leur assurant ainsi des économies en termes de coûts et d'efficiences. Jumelé avec les services de gestion de l'information d'Iron Mountain, Iron Cloud, nous en sommes persuadés, constitue une offre unique en facilitant la modernisation des TI des clients et en les aidant à relever les défis de conservation à long terme à mesure qu'ils font évoluer leur protection et leur confidentialité des données par des stratégies orientées sur l'infonuagique.»

Le stockage d'objets Iron Cloud permet la sauvegarde et l'archivage dans un environnement de stockage en nuage sécurisé et résilient. La prestation-solutions comprend :

Protection sécurisée des données : Une protection intelligente des données, directement intégrée à la plateforme Iron Cloud, avec architectures réseau caractérisées par la méfiance la plus absolue, géo-résilience et cryptage des données, tant en transit qu'au repos, et une chaîne de contrôle sécurisée, assurent le plus haut niveau de protection et de conformité des données secondaires et des avoirs conservés à long terme.

Coût prévisible : Le modèle de tarification simple Iron Cloud comprend la géo-réplication dès le départ. Les demandes d'accès aux données, de sortie, d'entrée ou d'assistance ne sont assorties d'aucuns frais supplémentaires, ce qui fait économiser des milliers de dollars aux clients.

Options de stockage flexibles : Pour aider ses clients à moderniser leurs environnements informatiques (TI), de la bande à l'informatique en nuage, Iron Mountain offre un portefeuille complet de solutions qui font réaliser des gains d'efficience tant sur le plan de leurs systèmes TI que sur celui de leurs activités. En faisant conjuguer les services de migration et de restauration de données d'Iron Mountain avec Iron Cloud, les clients peuvent accéder sur demande aux données sur bande et en nuage, ce qui les aide à éliminer le fardeau et les coûts associés à la conservation et à la gestion à long terme des données.

À propos d'Iron Mountain

Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM), fondée en 1951, est le leader mondial des services de stockage et de gestion de l'information. Plus de 225 000 organisations à travers le monde nous font confiance ! Disposant d'un réseau immobilier de plus de 7,8 millions de mètres carrés, lequel englobe plus de 1 400 établissements dans plus de 50 pays, Iron Mountain stocke et protège des milliards d'actifs de grande valeur, notamment des renseignements commerciaux essentiels, des données très sensibles et des artefacts culturels et historiques. Par sa prestation fort diversifiée, comprenant la gestion de l'information , la transformation numérique , le stockage sécurisé , la destruction sécurisée , ainsi que les centres de données , les services infonuagiques et les services d'entreposage d'oeuvres d'art et de logistique , Iron Mountain aide les clients à réduire leurs coûts et le risque, à se conformer aux réglementations, à se relever d'un sinistre et à adopter un mode de travail axé davantage sur le numérique. Pour en connaître davantage, veuillez consulter le site www.ironmountain.ca/fr .

