Urbanimmersive annonce une augmentation de revenus de 344 % de ses résultats financiers pour l'exercice 2018 par rapport à l'année précédente





LAVAL, Québec, 28 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI.V) (OTC PINK : UBMRF), la plateforme de marketing de contenu immobilier, annonce aujourd'hui certains résultats financiers audités et présente les faits saillants des activités du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 30 septembre 2018. Les états financiers et le rapport de gestion peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse https://www.sedar.com/ .



Faits saillants de l'exercice 2018

Revenus records de 2?245?289 $ pour l'exercice 2018, soit une augmentation de 344 % par rapport à l'année précédente;

Acquisition de 100 % de Tourbuzz, fournisseur chef de file de solutions logicielles pour photographes immobiliers en Amérique du Nord;

Clôture de financements de montants de 3 774 400 $ et de 1 150 000 $ US pour l'acquisition de Tourbuzz et le soutien de ses initiaves commerciales et le développement de sa plateforme.

Événements subséquents

Restructuration opérationnelle de Tourbuzz pour une réduction des coûts d'opération estimée à 1?200?000 $ US par an;

Introduction de l'application d'identification d'image automatisée par intelligence artificielle et clôture d'un placement privé de 125?000 $ pour le développement de cette application;

Signature d'un accord d'échange de contenu visuel avec Zillow.

Au cours de l'exercice 2018, la Société a franchi une étape importante de son plan de croissance stratégique par l'acquisition de Tourbuzz, un fournisseur chef de file de solutions logicielles pour photographes immobiliers en Amérique du Nord, établissant des bases solides pour le développement de ses plateformes de contenu marketing. Les revenus records connus au cours de l'exercice 2018 sont principalement le résultat de la croissance organique de la Société.

L'acquisition de Tourbuzz a permis à Urbanimmersive de devenir le principal réseau indépendant de contenu visuel en Amérique du Nord. Cette position de leader permet désormais à Urbanimmersive d'ouvrir des discussions de partenariat avec différents groupes d'organisations immobilières du fait que la Société peut distribuer et promouvoir des services dans pratiquement toutes les villes d'Amérique du Nord. Le récent accord d'échange de contenu visuel signé avec Zillow en est un bon exemple. La Société a l'intention de poursuivre ses discussions avec Zillow et d'autres grands groupes afin d'exploiter cette position de leader du marché.

Suite à l'acquisition de Tourbuzz, la Société a mis en place un plan de restructuration opérationnelle visant à réduire les dépenses d'exploitation de Tourbuzz estimée à 1?200?000 US$ par an. La Société a abandonné certains produits de Tourbuzz et mis à pied des ingénieurs et gestionnaires dédiés à ces projets. Également, la Société a récemment conclu un accord mettant fin au contrat de location des installations de Tourbuzz à Atlanta permettant ainsi des économies supplémentaires. Le prochain objectif de la Société sera de se concentrer sur les produits et services à forte marge afin d'améliorer sa performance financière.

L'acquisition de Tourbuzz a permis à Urbanimmersive d'avoir accès à une propriété intellectuelle de grande valeur reliée à l'application d'apprentissage automatique pour l'identification d'images par intelligence artificielle. La Société a récemment annoncé son intention de poursuivre le développement de cette technologie d'intelligence artificielle dans ses bureaux de Montréal dans le but de faire d'Urbanimmersive une société de marketing de contenu immobilier encore plus progressive en utilisant des moteurs de traitement automatique du langage naturel (NLP) pour aider à la production de contenu de blogue.

Au début de l'exercice 2018, la Société annonçait des initiatives relativement à l'utilisation de sa puissance de calcul pour la crypto-extraction. Dans la récente annonce relative à sa technologie d'intelligence artificielle (IA) et à la dépréciation de la valeur des cryptodevises, la Société utilise de plus en plus sa puissance de calcul pour rendre les processus d'intelligence artificielle nécessaires à l'exécution de son système de reconnaissance d'image. Par conséquent, la Société n'exploite plus les cryptomonnaies et utilisera exclusivement sa puissance de calcul pour accélérer son apprentissage automatique.

Afin de soutenir son développement technologique, sa croissance commerciale et l'acquisition de Tourbuzz, la Société a eu recours à plusieurs modalités de financement dont la finalisation d'un appel public à l'épargne d'un montant total de 1 437 500 $, la finalisation de placement privés d'un montant total de 544 000 $, l'émission de débentures convertibles d'un montant total de 2 182 500 $ et finalement la signature d'une entente de financement avec la Banque Nationale du Canada pour un prêt à terme de 1 150 000 US$ et une ligne de crédit de 100 000 $

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Période de douze mois

terminée le

30 septembre 2018 Période de douze mois

terminée le

30 septembre 2017 $ $ Produits 2 245 589 506305 Coût des ventes 1 927 863 680071 Bénéfice brut 317 726 (173 766) Charges opérationnelles 2 146 560 1?270?407 Autres charges 937 515 67?216 Perte nette et résultat global (2 766 349) (1 511 389) Perte nette de base et diluée par action ordinaire (0,04) (0,03)

Les états financiers et le rapport de gestion connexe peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Urbanimmersive Inc.

Ghislain Lemire ? Président-directeur général

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com

www.urbanimmersive.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en Garde relative aux Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société, datés du 31 décembre 2015 et déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 17:35 et diffusé par :