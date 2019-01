Le système bancaire ouvert donne aux Canadiens plus de contrôle sur leurs données financières





TORONTO, le 28 janv. 2019 /CNW/ - Le système bancaire ouvert donne aux Canadiens plus de contrôle sur leur bien-être financier. Il leur permet de partager leurs données chez des institutions financières, facilement et de manière sécurisée, avec de tierces parties qui offrent des solutions financières ciblées. L'aspect novateur du système bancaire ouvert provoquera une grande transformation des banques du pays qui collaborent entre elles et avec d'autres acteurs de l'écosystème des services financiers, comme les FinTech et les grandes entreprises de technologie. Voilà quelques-unes des conclusions du Rapport de 2019 sur le secteur bancaire canadien : le système bancaire ouvert est à nos portes , que PwC dévoile aujourd'hui.

Prenant appui sur les observations reçues de la part des Canadiens lors du dernier examen du cadre du secteur financier, le gouvernement fédéral a entrepris l'exploration du bien-fondé d'un système bancaire ouvert. Dans la foulée de la formation par le gouvernement fédéral d'un comité consultatif sur un système bancaire ouvert, en septembre 2018, et de la publication récente d'un document de consultation, le système bancaire ouvert est devenu un sujet d'actualité pour les services financiers au Canada et dans le monde entier.

« Les attentes des clients évoluent rapidement. Ils veulent des centres multiservices où ils pourront avoir accès à toutes leurs informations financières, déclare Diane Kazarian, leader nationale, Banques et marchés financiers, PwC Canada. Les banques pourraient être les vraies gagnantes de l'ouverture du système bancaire si elles en saisissent les opportunités d'offrir une meilleure expérience client. »

L'arrivée du système bancaire ouvert entraînera une profonde transformation du secteur des services financiers et aura des répercussions énormes sur tous les consommateurs. Ce cadre permettra aux clients de donner leur consentement à la transmission sécurisée de leurs données entre diverses institutions financières et à des fournisseurs tiers, et ainsi d'avoir accès à une vaste gamme de produits et de services.

Pour les institutions financières, le système bancaire ouvert réduira les coûts par l'exploitation d'innovations et de nouvelles efficiences. Il a également le potentiel de réduire certains risques, comme la fraude et le blanchiment d'argent, car le partage des données entre les institutions facilitera la détection des anomalies.

« Les institutions financières qui étudient dès maintenant la question auront une longueur d'avance pour entreprendre leur planification et établir leurs stratégies ainsi que pour contribuer à façonner l'avenir des services bancaires au Canada, précise Paula Pereira, leader, Conseils au secteur des services financiers, PwC Canada. Si les banques tirent profit de la solide confiance que leur accordent leurs clients et qu'elles y adjoignent l'innovation appropriée, le système bancaire ouvert leur permettra de répondre aux besoins nouveaux des clients en matière d'interactions numériques et de contrôle accru de leurs données. »

Selon le rapport, malgré les inquiétudes croissantes entourant les atteintes à la vie privée, les banques canadiennes sont plus susceptibles d'avoir mis en place des mesures de sécurité que tout autre type d'entreprise. Cependant, étant donné que les banques collaborent avec des fournisseurs tiers, elles devront se concentrer en priorité sur la gestion des risques et la gouvernance des données pour accroître la sécurité.

« Les banques sont déjà des dépositaires dignes de confiance pour les données de leurs clients. Comme elles sont hautement réglementées, elles disposent déjà de mesures de contrôle et de sécurité pour éviter les atteintes à la vie privée, ajoute Jennifer Johnson, leader nationale des Services au secteur financier, PwC Canada. Les banques font affaire avec des fournisseurs tiers. Elles doivent nécessairement posséder une solide infrastructure de sécurité de l'information et de protection de la vie privée, autant pour leurs clients que pour elles-mêmes. »

«?Certaines institutions financières au pays ont déjà amorcé leur virage technologique pour répondre à la demande des consommateurs. Ces derniers réclament des produits adaptés à leurs besoins, et ce, à des tarifs concurrentiels. Il suffit d'observer ce qui est arrivé aux entreprises qui ont boudé le commerce en ligne pour comprendre ce qui pourrait guetter celles qui attendent que la législation vienne dicter la voie à suivre, explique l'associé et leader des Services financiers pour le Québec chez PwC Canada. »

D'autres pays comme l'Australie, les membres de l'Union européenne, le Japon, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni se sont attaqués à la question du système bancaire ouvert. « C'est l'occasion idéale pour le Canada d'être une tête file et de collaborer avec d'autres pays à trouver les meilleures solutions possibles pour leurs clients », ajoute Mme Pereira.

Cliquez ici pour consulter le rapport.

