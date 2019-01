La ministre d'Amours souligne le lancement de l'Année internationale des langues autochtones





QUÉBEC, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours, souhaite souligner le lancement de l'Année internationale des langues autochtones, une initiative de l'UNESCO.

Le gouvernement du Québec entend ainsi réitérer sa détermination à soutenir les communautés dans leur volonté de préserver et de renforcer les langues autochtones au Québec. Cette volonté est d'ailleurs clairement exprimée dans le Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits.

Citation :

« La langue est le véhicule d'une culture. Cela est particulièrement vrai dans celles de tradition orale, comme c'est le cas des nations autochtones et inuites. Si l'on peut se réjouir de constater qu'elles ont survécu, il nous faut aujourd'hui les protéger. La diversité et la richesse des langues autochtones les rendent d'autant plus précieuses. Je salue le travail des communautés à préserver cet héritage. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

