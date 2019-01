L'entreprise Les Constructions Lavacon inc. réfute les conclusions de l'enquête du Bureau de l'inspecteur général





MONTRÉAL, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les Constructions Lavacon inc. nie catégoriquement les allégations contenues dans le récent rapport d'enquête du Bureau de l'inspecteur général (BIG) déposé à la séance du conseil municipal de Montréal et rapporté par certains médias.

Le contrat auquel on fait référence n'a aucunement fait l'objet de prix gonflés puisqu'il s'agit d'un contrat obtenu et exécuté selon un prix forfaitaire convenu et pour lesquels les suppléments octroyés l'ont été également conformément aux prix forfaitaires négociés.

L'entreprise prendra connaissance dudit rapport avec ses aviseurs légaux et entend prendre tous les moyens à sa disposition pour faire valoir ses droits.

Aucun autre commentaire ne sera émis.

SOURCE Les Constructions Lavacon inc.

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 16:53 et diffusé par :