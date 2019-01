Jane Philpott dépose le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2018-2019 et le budget provisoire des dépenses 2019-2020





OTTAWA, le 28 janv. 2019 /CNW/ - Les Canadiens et leurs représentants parlementaires doivent être en mesure de suivre facilement la façon dont le gouvernement dépense les fonds publics; c'est pourquoi le gouvernement est déterminé à améliorer la transparence des documents relatifs au budget des dépenses.

Aujourd'hui, l'honorable Jane Philpott, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2018-2019 et le budget provisoire des dépenses 2019-2020 à la Chambre des communes.

Dans le budget supplémentaire des dépenses (B) 2018-2019, on demande au Parlement d'approuver des fonds de 2,5 milliards de dollars pour fournir des programmes et services aux Canadiens. Ces fonds visent notamment à aider nos anciens combattants, à investir dans les collectivités des Premières Nations et à mettre en oeuvre la Politique d'aide internationale féministe annoncée dans le Budget 2018.

Le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2018-2019 est le dernier budget supplémentaire des dépenses prévu pour le présent exercice. Il traduit l'engagement continu du gouvernement à améliorer sa responsabilisation en matière de dépenses à l'égard des parlementaires et des Canadiens.

Le budget provisoire qui est aussi déposé aujourd'hui vise à demander d'approuver 37,7 milliards de dollars pour 122 organisations, afin de disposer des fonds prévus nécessaires pour mener les activités du gouvernement au cours des trois premiers mois du prochain exercice.

Au moyen du Budget supplémentaire des dépenses (B) 2018-2019, le gouvernement demande des dépenses additionnelles de 2,5 milliards de dollars pour 48 organisations fédérales.

Ce budget supplémentaire des dépenses comprend aussi une augmentation des dépenses législatives prévues de 3,7 milliards de dollars.

Les fonds pour la Politique d'aide internationale féministe serviront à fournir de l'aide humanitaire, à lutter contre la violence fondée sur le genre, à améliorer l'accès à l'éducation, à promouvoir l'égalité entre les sexes, à renforcer les processus démocratiques et à favoriser l'autonomisation des femmes et des filles.

Dans le budget provisoire des dépenses 2019-2020, 122 organisations demandent d'approuver des dépenses budgétaires de 37,7 milliards de dollars et des dépenses non budgétaires de 14,3 millions de dollars.

Le budget supplémentaire des dépenses et le budget provisoire des dépenses appuient la demande faite au Parlement d'autoriser ces dépenses publiques. Ces documents font partie du processus normal d'approbation parlementaire qui alloue aux initiatives gouvernementales prévues le financement nécessaire pour aller de l'avant.

« Les parlementaires n'ont pas de rôle plus fondamental que celui de suivre les dépenses publiques. Nos réformes du processus du budget des dépenses permettent aux parlementaires et aux Canadiens de mieux suivre les dépenses pendant l'année en rendant la planification, l'utilisation et le suivi des fonds publics ainsi que les rapports à cet égard plus transparents. »

- L'honorable Jane Philpott, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

