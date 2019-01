Exposition itinérante de Guangzhou à Paris : renforcer les échanges culturels avec des fleurs et des spécialités gastronomiques





GUANGZHOU, Chine, 28 janvier 2019 /PRNewswire/ -- À l'approche du Nouvel An lunaire, une exposition itinérante pour la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, a débuté à la galerie Xinhua à Paris et présente des traditions chinoises et des tendances françaises. Le soir du 25 janvier, la soirée a été l'occasion de présenter l'atmosphère festive du nouvel an chinois et la fête des fleurs qui est unique à Guangzhou, la ville des fleurs, par le biais d'éléments caractéristiques de la culture Lingnan : la cuisine, les fleurs et la lumière. Avec le thème « Guangzhou en fleurs, capitale gastronomique », l'événement a permis aux deux villes de débattre sur le sujet du développement urbain selon le multiculturalisme et le dynamisme culturel de l'époque actuelle.

Le 23 janvier, Guangzhou a organisé le premier événement de son exposition itinérante internationale en 2019 à Davos, en Suisse, tout en participant à la réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) qui s'y tenait. Deux jours plus tard, à Paris, la ville a montré le glamour de la « ville des fleurs » avec des spécialités gastronomiques.



Lors de l'événement, les invités ont été conviés à déguster des spécialités chinoises et françaises, et faire des raviolis de crevettes et des raviolis croustillants chinois. « Nous espérons présenter un visage passionné et varié de Guangzhou par le biais de la cuisine cantonaise et de la cuisine française », a déclaré Gan Zilin, adjoint au directeur général de Lingnan Group (Hong Kong) Co., Ltd.

Cette année marque le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises. Au cours des 55 dernières années, les deux pays ont poursuivi leur coopération et ont innové dans les domaines des échanges commerciaux et culturels.



Les échanges entre Guangzhou et la France remontent au 17e siècle. En 1698, la France a été la première parmi les pays occidentaux à créer une maison de commerce à Guangzhou. Le phare de l'île Sampan dans l'estuaire de la rivière des Perles, conçu par un architecte français, a vu l'histoire du commerce et des échanges culturels entre les deux nations depuis plus d'un siècle. « La Dame de Canton », le premier navire du sud de la Chine pour l'exportation, s'est rendu en France après avoir traversé 44 pays et se trouve maintenant à quai sur la Seine, comme un symbole chinois, et témoigne de l'amitié entre la Chine et la France.

Guangzhou et Paris, toutes deux célèbres pour la cuisine et les fleurs, partagent une longue histoire d'amitié. Ensemble, les deux villes ont proposé une soirée instructive sur les plans culturels et artistiques pour l'exposition itinérante.



Des documents historiques montrent qu'en 1850, Paris s'est classée troisième dans le top dix des villes de renommée mondiale, tandis que Guangzhou suivait de près à la quatrième place. Paris est désormais une capitale de la culture et de l'art dans le monde, tandis que Guangzhou, visant à devenir une ville de dimension mondiale, s'intègre au monde grâce au dialogue et à une communication active.



Au cours des dernières années, les échanges entre les deux villes ont été de plus en plus fréquents. En février dernier, Guangzhou a brillé au Grand Palais de Paris en y organisant une fête des fleurs unique. Encore à ce jour, de nombreux résidents locaux sont toujours nostalgiques de l'ambiance chaleureuse et romantique de Guangzhou.

Guangzhou, une ville commerciale avec une histoire qui remonte à des millénaires, compte un riche héritage commercial. L'atmosphère des affaires a généré des mécanismes souples qui favorisent des politiques pro-entreprises et une atmosphère sociale inclusive, associée à des identités culturelles urbaines comme la cuisine cantonaise, les entrepreneurs du Guangdong et la ville des fleurs.

En novembre dernier, Guangzhou, le berceau de la cuisine cantonaise, a vu le lancement du guide de gastronomie cantonaise du Guide Michelin 2018-2019 : Asie, Europe et États-Unis. Il s'agit du premier guide Michelin entièrement consacré à une cuisine spécifique ; il compte 291 restaurants cantonais à travers le monde, dont 39 à Guangzhou.



« La cuisine cantonaise est l'un des types de cuisine chinoise les plus populaires et jouit d'une longue et belle histoire tout en continuant d'innover », a déclaré Gwendal Poullennec, le directeur international des guides Michelin.

La cuisine cantonaise incarne parfaitement les caractéristiques de Guangzhou : innover grâce à l'héritage et développer grâce à l'intégration.

Aujourd'hui, la ville millénaire se redynamise. Le rapport de travail du gouvernement publié plus tôt cette année a souligné que Guangzhou va se développer en une ville avancée sur le plan culturel, construira un système visant à promouvoir la culture traditionnelle de la Chine, améliorera sa force culturelle globale et façonnera ses abondantes ressources culturelles en une puissance douce plus forte.

Guangzhou est la principale ville historique de Chine ainsi qu'un centre d'échanges internationaux. La ville compte également un très large cercle d'amis et dispose d'une base solide pour les communications et les échanges. Les statistiques montrent que 63 pays ont établi un consulat général à Guangzhou ; 71 villes à travers le monde ont établi des liens d'amitié avec la ville de Guangzhou et plus de 220 lignes aériennes sont ouvertes pour relier la ville au monde entier. Depuis peu, Guangzhou communique avec le monde par le biais de diverses caractéristiques de marque, dont la ville des fleurs, la route maritime de la soie et la cuisine gastronomique. Elle incarne l'engagement de la Chine à faire progresser son ouverture globale et la sortie de la culture traditionnelle.

Le FEM récent a porté sur la manière dont les pays du monde entier doivent travailler ensemble à un nouveau niveau de coopération mondiale. La Chine a proposé d'établir une nouvelle forme de relations internationales mettant en avant le respect mutuel, l'équité et la justice, et la coopération où tout le monde gagne à travers les dialogues ouverts et la coopération. L'une des villes les plus importantes de Chine, Guangzhou est très active dans sa manière de s'ouvrir au monde.

« Guangzhou commence à donner la priorité à l'héritage culturel et à la propagation des grandes traditions chinoises », a déclaré Chen Zhiying, premier maire adjoint de Guangzhou.

Cette année, la ville continuera de promouvoir les échanges culturels et l'apprentissage mutuel en organisant le festival asiatique international de la cuisine 2019, le forum de la compréhension de la Chine et de Guangzhou et d'autres événements présentant une ville prospère et civilisée tendant à l'ouverture et à l'inclusion.

Lors de l'événement à Paris, le gouvernement municipal de Guangzhou et la galerie Xinhua ont organisé la cérémonie d'ouverture du centre étranger pour la communication internationale de Guangzhou. Gong Yanhua, le directeur adjoint du bureau d'information de la municipalité de Guangzhou, a dit : « 2019 est l'année durant laquelle Guangzhou doit promouvoir et améliorer son image de ville à l'échelle mondiale et promouvoir davantage les échanges culturels internationaux. Le centre, situé dans le noyau culturel de Paris, devrait resserrer les liens commerciaux et culturels entre Guangzhou et le monde. »

Guangzhou bénéficie d'excellentes possibilités et d'un espace plus large pour s'intégrer au monde dans l'ère nouvelle. L'expérience du développement et sa culture seront d'une grande aide pour le monde et pour que différentes industries connaissent la Chine, a déclaré Zhu Min, doyen de l'institut national de recherche financière de l'Université Tsinghua et ancien vice-président du FMI.

