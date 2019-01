GAC Motor est de retour au NADA pour rencontrer les concessionnaires nord-américains





SAN FRANCISCO, 28 janvier 2019 /CNW/ - Le fabricant automobile GAC Motor est retourné au Salon de l'Association nationale des concessionnaires automobiles (National Automobile Dealers Association Show [NADA]), la principale vitrine des produits, services et technologies automobiles qui a eu lieu du 25 au 27 janvier à San Francisco, pour tisser des liens avec les concessionnaires de l'Amérique du Nord, alors que la société continue de mettre en oeuvre ses plans afin d'investir le marché.

Ayant pour thème « Together We Can » (Ensemble, c'est possible), l'aire d'exposition de 650 mètres carrés de GAC Motor se trouvait dans le hall nord du Moscone Center de San Francisco. Après son exposition réussie lors du Salon international nord-américain de l'automobile 2019 (North American International Auto Show [NAIAS]), GAC Motor a apporté ses modèles vedettes au NADA, dont les VUS GS8, GS5 et GS4, la minifourgonnette GM8, la berline GA4, le véhicule GE3 à énergie nouvelle et la voiture concept ENVERGE.

En plus de présenter sa gamme de véhicules automobiles de pointe, la société a accueilli plus de 80 partenaires et concessionnaires lors d'une réunion à l'intention de ces derniers afin d'élargir davantage le réseau de concessionnaires GAC Motor en Amérique du Nord. Les participants se sont montrés intéressés et disposés à travailler avec GAC Motor pour mettre sur pied des canaux de distribution.

« Établir une marque de calibre mondial et une société internationale est l'objectif de développement de GAC Motor depuis le tout premier jour. Lors du NADA de l'an dernier, nous avons reçu de nombreux commentaires positifs de concessionnaires et partenaires des États-Unis, ce qui a grandement contribué à la progression harmonieuse de nos plans d'investir le marché américain », souligne Zhan Songguang, vice-président directeur de GAC Motor.

Lors de la réunion, le directeur des ventes de la région nord-américaine de GAC Motor et Pontus Fontaeus, le directeur général de la conception au ADLA (Advanced Design Center Los Angeles) de GAC, ont prononcé des allocutions portant sur l'avancement de GAC en vue d'intégrer le marché de l'Amérique du Nord, sur la présentation de l'ADLA de GAC et sur la voiture concept ENTRANZE dévoilée lors du NAIAS.

« Le GS8 est le tout premier produit que GAC Motor envisage de lancer sur le marché nord-américain. Il y en a quelques douzaines en sol américain à l'heure actuelle, lesquels font l'objet d'essais routiers et d'évaluations visant à mesurer leur durabilité et leurs émissions. Les clients pourront bientôt en faire l'essai, car nous en aurons quelques-uns au bureau des ventes plus tard cette année », affirme le directeur des ventes.

En 2018, GAC Motor a vu ses ventes augmenter et a réalisé d'importants progrès dans toutes les sphères de ses activités. GAC Motor a mis sur pied un réseau de recherche et de développement en Amérique du Nord en ouvrant trois centres de R et D dans la Silicon Valley, à Los Angeles et à Detroit. Globalement, la société établit un système mondial de R et D afin de concevoir des produits uniques, d'assurer la qualité de ses produits et d'accroître sa compétitivité commerciale. De plus, la société nord-américaine des ventes de GAC Motor a été enregistrée à Irvine, en Californie. Elle entreprendra ses activités sous peu dans le but de stimuler la mise en place de son réseau de concessionnaires en Amérique du Nord.

Qui plus est, GAC Motor maintient sa 1re place pour la sixième année consécutive parmi les marques visées par l'étude initiale sur la qualité en Chine (China Initial Quality Study -- IQS) réalisée par J.D. Power Asia Pacific, ce qui témoigne de ses efforts continus dans le but d'améliorer la qualité de ses produits.

GAC Motor mène désormais ses activités dans 16 pays, travaillant main dans la main avec ses partenaires afin d'offrir à la clientèle internationale de meilleurs produits et services.

Allant de l'avant vers l'accomplissement de son objectif, qui consiste à devenir une marque de calibre mondial et une société internationale, GAC Motor souhaite établir une collaboration mutuellement profitable avec ses partenaires mondiaux afin de développer le marché et de créer une vie plus agréable de déplacements pour la clientèle de la planète entière.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui se classe au 202e rang des sociétés apparaissant sur la liste Fortune Global 500. La société crée et fabrique des véhicules, des moteurs, des composantes et des accessoires automobiles de première qualité. Aujourd'hui, GAC Motor occupe désormais le premier rang parmi toutes les marques chinoises pour la sixième année consécutive d'après l'étude initiale sur la qualité en Chine (China Initial Quality StudySM -- IQS) réalisée par J.D. Power Asia Pacific, ce qui témoigne de la stratégie centrée sur la qualité de la société sur les plans de la recherche et du développement (R et D) innovants, de la fabrication à la chaîne d'approvisionnement, et des ventes et du service.

