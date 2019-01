Artificial Solutions annonce une proposition de cotation au Nasdaq First North





STOCKHOLM, 28 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Artificial Solutions Holding ASH AB («?Artificial Solutions?» ou la «?société?»), le plus grand spécialiste de l'intelligence artificielle conversationnelle de niveau entreprise, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de prise de contrôle inversée avec Indentive AB (Nasdaq First North : INDEN B) («?Indentive?») qui verra la cotation d'une nouvelle entité, Artificial Solutions International AB, à la Bourse Nasdaq First North.

L'accord avec Indentive, soumis à l'approbation finale de l'Assemblée générale annuelle d'Indentive qui se tiendra le 28 février 2019, permettra à Artificial Solutions d'atteindre son objectif visant à être cotée sur le principal système multilatéral de négociation suédois pour les sociétés en croissance.

«?Artificial Solutions se trouve à une étape vraiment passionnante où nous entrevoyons d'énormes opportunités de croissance?», a commenté Lawrence Flynn, le PDG d'Artificial Solutions. «?Teneo, notre plateforme d'intelligence artificielle conversationnelle unique en son genre, est utilisée par les plus grandes marques mondiales pour implémenter avec succès des applications complexes sur plusieurs canaux, dans plusieurs langues et dans plusieurs cas d'utilisation. Aidés par nos solides partenariats avec des cabinets de conseil et d'intégration de premier plan, nous sommes en mesure de dimensionner rapidement nos opérations pour répondre à la demande croissante d'intelligence artificielle conversationnelle avancée.?»

Depuis plus d'une décennie, Artificial Solutions est le pionnier en matière d'intelligence artificielle conversationnelle. Aujourd'hui, Teneo, le produit phare d'Artificial Solutions, fournit tous les outils dont les grandes entreprises mondiales ont besoin pour développer des applications d'intelligence artificielle conversationnelle sophistiquées qui leur permettent d'améliorer leurs relations clients tout en conservant le contrôle de leurs propres données. Le modèle d'affaires d'Artificial Solutions est conçu pour permettre une croissance rapide et évolutive avec une rentabilité élevée et une forte génération de trésorerie. La cotation au Nasdaq First North renforce le positionnement d'Artificial Solutions en tant qu'acteur de premier ordre dans le domaine à croissance rapide de l'intelligence artificielle conversationnelle et fournit une plateforme permettant de financer l'approche innovante de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle.

D'ores et déjà plateforme standard de choix pour un certain nombre de grandes entreprises multinationales, Teneo permet aux utilisateurs et aux développeurs professionnels de collaborer à la création d'applications d'intelligence artificielle conversationnelle sophistiquées et extrêmement intelligentes qui peuvent fonctionner dans 35 langues, sur plusieurs plateformes et canaux en un temps record. Intégrant pleinement la capacité d'analyser et d'utiliser les énormes quantités de données conversationnelles, Teneo offre des niveaux de compréhension jamais atteints qui révèlent ce que les clients pensent vraiment.

«?Après avoir investi dans Artificial Solutions au cours des dix dernières années, nous sommes impatients d'élargir notre base d'investisseurs tout en restant un actionnaire important et engagé?», a déclaré Fredrik Oweson, associé chez Scope. «?La maturité de l'entreprise la positionne parfaitement pour tirer profit du marché en pleine croissance des plateformes d'intelligence artificielle conversationnelle destinées aux entreprises.?»

Quelques mots sur la transaction :

Artificial Solutions réalisera une prise de contrôle inversée d'Indentive dans le cadre des politiques du Nasdaq First North.

La prise de contrôle inversée proposée a été annoncée aujourd'hui à 08h15 (CET) et est soumise à l'approbation finale de l'Assemblée générale annuelle d'Indentive qui aura lieu le 28 février 2019.

Après la réalisation de l'opération, les actionnaires d'Artificial Solutions détiendront environ 97,75 % des actions et des voix d'Indentive et les actionnaires actuels d'Indentive détiendront environ 2,25 % des actions et des voix d'Indentive.

Dans le cadre de la transaction, le nom d'Indentive deviendra Artificial Solutions International AB.

Artificial Solutions International AB devrait commencer à être cotée au Nasdaq First North le 12 mars 2019.

Il a été proposé que le nouveau conseil d'administration soit composé d'Åsa Hedin, Johan Ekesiöö, Bodil Eriksson , Johan Gustavsson , Fredrik Oweson et Jan Uddenfeldt, Åsa Hedin étant élue comme présidente.

, , Fredrik Oweson et Jan Uddenfeldt, Åsa Hedin étant élue comme présidente. L'équipe de direction actuelle d'Artificial Solutions, composée de Lawrence Flynn en tant que PDG, Chris Bushnell en tant que directeur financier, Andreas Wieweg en tant que directeur technique ainsi que d'Andy Peart, Peter Roost, Dave Parsin , Gareth Walters , Russell Tarr et Darren Ford , continuera à jouer son rôle dans la nouvelle entité.

Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.artificial-solutions.com/investor-relations.

À propos d'Artificial Solutions

Artificial Solutions® est le plus grand spécialiste de l'intelligence artificielle conversationnelle de niveau entreprise, une forme d'intelligence artificielle qui permet aux gens de communiquer avec des applications, des sites Web et des appareils dans un langage naturel identique à celui des humains au quotidien, par la voix, le texte, le toucher ou le geste.

Conçue pour l'entreprise mondiale, la plateforme d'intelligence artificielle conversationnelle avancée d'Artificial Solutions, Teneo®, permet aux utilisateurs et développeurs professionnels de collaborer à la création d'applications sophistiquées et extrêmement intelligentes qui fonctionnent dans 35 langues, sur plusieurs plateformes et canaux en un temps record. Intégrant pleinement la capacité d'analyser et d'utiliser les énormes quantités de données conversationnelles, Teneo offre des niveaux de compréhension jamais atteints qui révèlent ce que les clients pensent vraiment.

La technologie d'intelligence artificielle conversationnelle d'Artificial Solutions facilite la mise en oeuvre d'un large éventail d'applications en langage naturel telles que les assistants virtuels, les agents conversationnels, les interfaces utilisateur conversationnelles basées sur la parole pour les dispositifs intelligents et bien plus encore. Elle est déjà utilisée quotidiennement par des millions de personnes dans des centaines de déploiements des secteurs privé et public dans le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.artificial-solutions.com.

