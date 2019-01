Konica Minolta nomme un vétéran de l'industrie à la tête de sa division d'impression grand format





MISSISSAUGA, Ontario, 28 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ), un chef de file de l'industrie des communications graphiques, a annoncé aujourd'hui que Mike Wildbore s'est joint à l'entreprise en tant que directeur, Développement des affaires ? Impression grand format. Fort de plus de 15 ans d'expérience dans la vente de systèmes d'impression, M. Wildbore veillera à ce que l'offre d'impression grand format de Konica Minolta fleurisse sous sa direction.



M. Wildbore était auparavant gestionnaire des solutions numériques pour les systèmes graphiques de Fujifilm et supervisait les ventes canadiennes des presses à jet d'encre J Press, des imprimantes à plat grand format Acuity, des gammes CTP et des solutions logicielles XMF Workflow. Il détient un baccalauréat en technologie de gestion des communications graphiques de l'Université Ryerson. M. Wildbore a aussi été vice-président des ventes à Drytac Canada, où il s'occupait du développement des activités de conversion et de revêtement adhésif de l'entreprise dans la région de Toronto.

« Mike a occupé plusieurs postes de direction dans l'industrie de l'imprimerie; il est donc bien placé pour aider les clients à profiter de nouveaux débouchés sur le marché de l'impression grand format, explique Chris Dewart, président-directeur général de Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. Nous innovons constamment pour répondre aux besoins de nos clients, tant avec nos produits qu'avec nos solutions, et les connaissances de Mike sur l'industrie des communications graphiques constitueront un atout majeur pour nous. Son parcours remarquable nous permet d'affirmer qu'il aura un effet positif sur ce domaine en pleine expansion. »

Sous l'autorité du président-directeur général, le directeur, Développement des affaires ? Impression grand format a pour rôle d'orienter et d'appuyer la division dans son entièreté, des ventes à la création d'occasions, en passant par le marketing, les communications et toutes les formations liées à l'impression grand format. M. Wildbore travaillera en étroite collaboration avec les équipes du marketing et de la gestion des produits afin de créer et de déployer des initiatives qui stimuleront l'utilisation de toute la gamme de produits d'impression grand format de Konica Minolta.

« Konica Minolta est un chef de file de l'industrie, et je crois fermement que leurs produits sont parmi les meilleurs sur le marché actuellement, affirme M. Wildbore. Je suis enthousiaste de mettre mes plus de 15 ans d'expérience et de connaissances en vente et en communications graphiques au service de l'entreprise; je me trouve chanceux de pouvoir intégrer le Milieu de travail de demain. »

Pour en savoir plus sur les toutes nouvelles imprimantes AccurioWide 160 et 200 de Konica Minolta, veuillez visiter notre site en cliquant ici .

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file de l'industrie des communications graphiques. Forte d'un portefeuille de produits bien garni, elle offre des solutions primées d'impression de production, industrielle et à jet d'encre. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 11 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 6e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

