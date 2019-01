Hilton entre dans sa 100e année avec une croissance record et des initiatives pionnières dans le secteur





Hilton (NYSE: HLT) a annoncé avoir enregistré en 2018 sa quatrième année consécutive de croissance record, notamment en termes de contrats signés, de constructions lancées et de nouvelles ouvertures, et s'est fixé des objectifs audacieux en matière de responsabilité d'entreprise, tout en restant un des meilleurs lieux de travail au monde.

"Hilton a été créé sur le principe noble que le voyage peut contribuer à un monde meilleur, et après 100 ans d'histoire, ce principe est toujours celui qui nous guide aujourd'hui", déclare Christopher J. Nassetta, président et CEO d'Hilton. "Nous avons de grands projets pour continuer à nous développer, innover et avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure, et nous prévoyons que 2019 sera l'année la plus dynamique de toute."

Le groupe a récemment publié L'effet Hilton, un livre blanc qui présente l'influence révolutionnaire qu'Hilton a eu tout au long du siècle passé auprès de ses clients, de ses collaborateurs, des communautés et des économies.

"Durant nos 100 premières années d'activité, nous avons accueilli plus de trois milliards de clients, avec un impact économique d'un trillion de dollars sous la forme d'un phénomène que nous appelons l'effet Hilton", explique Kevin Jacobs, responsable financier chez Hilton. "L'année 2018 illustre parfaitement comment nous avons mis à profit notre échelle et notre engagement hôtelier pour assurer un impact positif sur les communautés et les économies du monde entier. En plus d'ouvrir plus d'un hôtel par jour et d'atteindre une croissance unitaire nette de pratiquement sept pour cent, nos collaborateurs ont donné bénévolement plus de 235 000 heures de leur temps, dans 93 pays, dans le cadre de notre Global Week of Service."

Une croissance record : l'effet sur les économies

Le portefeuille de projets en développement est passé à 364 000 chambres réparties sur 15 marques, soutenu par près de 110 000 nouvelles chambres approuvées dans 60 pays et territoires, avec le lancement de la construction de 83 000 chambres, ce qui porte à 184 000 le nombre total de chambres en construction

Le groupe a atteint une croissance unitaire nette de pratiquement sept pour cent, ouvert plus d'un hôtel par jour, ajouté plus de 450 propriétés pour dépasser les 5 600 propriétés à l'échelle mondiale, avec pratiquement 913 000 chambres dans 113 pays et territoires

Le groupe a présenté Motto by Hilton, une enseigne abordable qui donnera aux clients la liberté de créer leurs propres expériences dans les meilleures destinations urbaines, notamment Londres, Boston, Dublin et Washington

Le groupe a développé son portefeuille de luxe avec le lancement de l'enseigne LXR Hotels & Resorts et célébré l'ouverture du Waldorf Astoria Las Vegas, du Waldorf Astoria Atlanta Buckhead et du Waldorf Astoria Bangkok

Le groupe a créé plus de 28 000 nouveaux emplois hôteliers à l'échelle mondiale

Le groupe a accueilli 166 millions de clients dans les établissements Hilton à l'échelle mondiale

Le groupe a ouvert le 1 000e établissement All Suites Brands by Hilton avec le Homewood Suites by Hilton à Pleasant Hill, en Californie; Curio Collection by Hilton a dépassé les 65 hôtels ouverts; et Tru by Hilton a continué sa croissance soutenue pour atteindre 50 hôtels ouverts et a fêté l'ouverture du Tru by Hilton Salt Lake City Airport

Donner un sens au voyage : l'effet sur les communautés

Innovations pour la clientèle : l'effet sur les clients

Le groupe a comptabilisé plus de 14 millions de nouveaux membres Hilton Honors, ce qui a porté le total à 85 millions de membres en fin d'année

Le groupe a donné plus de 234 millions de points Hilton Honors pour soutenir 325 organismes caritatifs

Le groupe a déployé la première technologie de clef numérique du secteur dans plus de 4 100 établissements, avec 7,6 millions de téléchargements en 2018

Le groupe a ouvert plus de 40 millions de portes avec Digital Key depuis son lancement en 2015

Le groupe a déployé plus de 1 800 chambres connectées, et projette d'intégrer cette technologie à des dizaines de milliers de chambres aux États-Unis ainsi que dans ses premiers établissements dans d'autres pays

Le groupe a collaboré avec SHOWTIME et Netflix pour créer une expérience de voyage plus personnalisée permettant aux clients de suivre leurs séries Netflix préférées sur les écrans de leur chambre connectée

Au classement des meilleurs lieux de travail au monde : l'effet sur les collaborateurs

