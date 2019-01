Les fonds de Placements CI remportent des trophées FundGrade® A+ 2018





TORONTO, le 28 janv. 2019 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté 18 trophées FundGrade® A+, qui sont présentés chaque année par Fundata Canada Inc. afin de reconnaître les fonds de placement qui ont affiché des rendements corrigés du risque exceptionnels régulièrement au cours de l'année.

« Cette reconnaissance de FundGrade A+ représente une marque de distinction pour nos fonds et les gestionnaires de portefeuille qui sont responsables de ce succès, affirme Neal Kerr, vice-président principal, Gestion de placements à CI. Nous félicitons nos équipes gagnantes pour cette réussite. »

Les fonds communs de placement primés CI sont les suivants :

Fonds canadien de dividendes Cambridge

Fonds de revenu mensuel américain Sentry

Fonds de croissance d'actions américaines.

En outre, 15 fonds distincts dont les fonds sous-jacents sont gérés par CI ont également récolté des trophées FundGrade A+.

Le Fonds canadien de dividendes Cambridge est un portefeuille concentré constitué de titres de sociétés de qualité supérieure pouvant faire croître leur valeur intrinsèque en plus de verser un dividende ou racheter leurs actions. Depuis que le gestionnaire de portefeuille de Cambridge Gestion mondiale d'actifs Stephen Groff est à la barre du fonds en décembre 2013, il a affiché les meilleurs rendements dans la catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenu.*





est un portefeuille concentré constitué de titres de sociétés de qualité supérieure pouvant faire croître leur valeur intrinsèque en plus de verser un dividende ou racheter leurs actions. Depuis que le gestionnaire de portefeuille de Cambridge Gestion mondiale d'actifs est à la barre du fonds en décembre 2013, il a affiché les meilleurs rendements dans la catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenu.* Le Fonds de revenu mensuel américain Sentry , géré par Aubrey Hearn et James Dutkiewicz de l'équipe Gestion de placements de Sentry, met l'accent sur les titres de sociétés américaines de haute qualité présentant des bilans solides et des flux de trésorerie disponible sains, et capables d'augmenter leurs dividendes. Le fonds a de forts antécédents, ayant surclassé plus de 98 % des fonds comparables depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2018.**





, géré par et l'équipe placements de Sentry, met l'accent sur les titres de sociétés américaines de haute qualité présentant des bilans solides et des flux de trésorerie disponible sains, et capables d'augmenter leurs dividendes. Le fonds a de forts antécédents, ayant surclassé plus de 98 % des fonds comparables depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2018.** Le Fonds de croissance d'actions américaines est géré par Mammen Chally de Wellington Management Canada, LLC. L'équipe emploie une démarche axée sur la croissance qui privilégie la sélection ascendante des titres pour repérer les sociétés affichant une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne. Le fonds démontre une solide performance depuis sa création et se classe régulièrement dans le premier décile dans la catégorie Actions américaines.

Les trophées ont été annoncés jeudi soir par Fundata Canada lors de sa « soirée d'excellence » qui a eu lieu à Toronto. Pour en savoir plus sur les trophées FundGrade A+, veuillez visiter le site Web.

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. Placements CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs rapportant des commissions s'élevaient à 166,1 milliards de dollars au 31 décembre 2018.

*Source : Morningstar. Rendements de la catégorie F pour la période de cinq ans terminée le 31 décembre 2018.

Les rendements du Fonds canadien de dividendes Cambridge (catégorie F) sont les suivants : -1,1 % (1 an); 7,9 % (3 ans); 10,0 % (5 ans); 11,1 % (10 ans); et 7,7 % (depuis sa création en juin 2006).

**Source : Morningstar, au 31 décembre 2018. Analyse depuis la création de la catégorie F. Les fonds comparables sont de la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions.

Les rendements du Fonds de revenu mensuel américain Sentry (série F) sont les suivants : 3,8 % (1 an); 5,5 % (3 ans); 10,3 % (5 ans); 11,6 % (depuis sa création en mars 2013).

Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l'impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Rendements au 31 décembre 2018 : Fonds canadien de dividendes Cambridge (catégorie A) : -2,2 % (1 an) ; 6,8 % (3 ans); 8,8 % (5 ans); 9,9 % (10 ans); Fonds canadien de dividendes Cambridge (catégorie F) : -1,1 % (1 an); 7,9 % (3 ans); 10,0 % (5 ans); 11,1 % (10 ans); Fonds de revenu mensuel américain Sentry (série A) : 2,7 % (1 an); 4,3 % (3 ans); 9,1 % (5 ans);10,4 % (depuis sa création en mars 2013); Fonds de revenu mensuel américain Sentry (série F) : 3,8 % (1 an); 5,5 % (3 ans); 10,3 % (5 ans); 11,6 % (depuis sa création en mars 2013); Fonds de croissance d'actions américaines (catégorie A) : 1,0 % (1 an); 7,3 ans (3 ans); 10,6 % (5 ans); 13,6 % (10 ans); Fonds de croissance d'actions américaines (catégorie W) : 3,8 % (1 an); 10,2 % (3 ans); 13,7 % (5 ans); 16,7 % (10 ans).

Cambridge Gestion mondiale d'actifs est une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d'actifs. Certains gestionnaires de portefeuille de CI Global Investments Inc. sont associés à Cambridge Gestion mondiale d'actifs.

Sentry, Gestion de placements SentryMC et le logo de Gestion de placements Sentry sont des marques de commerce de CI Investments Inc. Gestion de placements Sentry est une division de CI Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp.

®Placements CI, le logo Placements CI et Cambridge sont des marques de commerce déposées de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés.

La note FundGradeA+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées annuels FundGrade A+®, qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat de chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de «A» (performance supérieure) à «E» (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E Pour être admissibles à la distinction FundGrade A+, un fonds doit avoir une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de «moyenne pondérée cumulative» (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de «A» à «E» reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen annuel d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Liste des fonds communs de placement primés

Nom du fonds Catégorie du CIFSC Nombre de fonds Date de début des notes FundGrade Date de calcul des notes FundGrade Fonds canadien de dividendes Cambridge Actions canadiennes de dividendes et de revenu 371 2009-31-01 2018-31-12 Fonds de revenu mensuel américain Sentry Équilibrés mondiaux d'actions 692 2014-31-01 2018-31-12 Fonds de croissance d'actions américaines Actions américaines 849 2009-31-01 2018-31-12

SOURCE CI Financial Corp.

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 15:00 et diffusé par :