Réaction du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal à l'éditorial de La Presse

MONTRÉAL, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de l'éditorial de La Presse publié ce matin, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal tient à rassurer la population de son territoire par rapport à son offre de service de soutien à domicile.

Comparativement à la même date l'an dernier, 259 personnes de plus reçoivent des services de soutien à domicile et le nombre d'heures de prestation de services a augmenté de 16 % sur notre territoire. Actuellement, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal offre du soutien à domicile à plus de 8100 personnes. Près de 837 000 heures de services ont été offertes depuis le 1er avril 2018.

Il est donc faux d'affirmer que « les besoins [en soutien à domicile] augmentent, les moyens diminuent », comme cela a été mentionné dans La Presse. Cette affirmation erronée inquiète inutilement la population.

Les services de soutien à domicile ont toujours été maintenus et nous travaillons continuellement à les améliorer en les adaptant aux besoins croissants de notre population vieillissante.

Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Comptant 26 installations de santé et de services sociaux situées dans cinq arrondissements du nord de Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-Montréal a la responsabilité d'organiser et de développer les services de santé et sociaux pour les 436 000 Montréalais de son territoire. Il offre aussi des services spécialisés principalement en traumatologie, en santé respiratoire, en santé cardiovasculaire et en santé mentale à 1,8 million de Québécois d'autres régions. Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, affilié à l'Université de Montréal, se concentre sur trois principaux pôles de recherche : la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche en santé mentale chez les enfants et les adolescents.

