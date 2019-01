La nuit des idées s'installe à la Place des Arts le 31 janvier - Deux débats et des performances artistiques pour le volet québécois de l'événement international





MONTRÉAL, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Ce jeudi 31 janvier, l'Espace culture Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts sera le théâtre d'échanges et d'interventions artistiques à l'occasion d'une nouvelle édition en sol québécois de La nuit des idées. Pour une première fois cette année, la Place des Arts se joint au Consulat général de France à Québec, à la Galerie de l'UQAM et à la Maison de la littérature pour présenter simultanément cette exceptionnelle nuit internationale, interdisciplinaire et intergénérationnelle de débats autour d'un thème partagé, Face au présent.

Autour de deux débats thématiques - Art et éducation : Quel rôle jouer? et Qu'est-ce que signifie être femme et artiste aujourd'hui?, l'évènement gratuit et ouvert à tous animé par la journaliste Émilie Perreault rassemblera à la Place des Arts l'enseignant en philosophie Jérémie McEwen, la cinéaste française Zabou Breitman, le rappeur Dramatik, la femme de télévision et de radio, écrivaine et essayiste française Laure Adler, l'auteure-compositrice-interprète Inès Talbi et la poétesse et artiste de performance Marie-Paule Grimaldi.



Programme de la soirée

20h30 - Mots de bienvenue par Clothilde Cardinal, directrice de la programmation de la Place des Arts, et Laurence Haguenauer, Consule générale de France.

20h45 - Premier débat : Art et éducation : Quel rôle jouer?

Suivi des questions du public.

Intervenants : Jérémie McEwen et Zabou Breitman

Intervention artistique : Dramatik

22h - Second débat : Qu'est-ce que signifie être femme et artiste aujourd'hui?

Suivi des questions du public.

Intervenantes : Ines Talbi et Laure Adler, journaliste, biographe, essayiste, éditrice et productrice de télévision française

Intervention artistique : Marie-Paule Grimaldi

Visitez le site Web de la Place des Arts pour consulter la biographie des intervenants et l'horaire détaillé de l'événement.

À propos de La nuit des idées

Initiée par l'Institut français et soutenue par la Fondation de France, La nuit des idées a lieu une fois par an, à la même date sur les cinq continents, ralliant ainsi des milliers de personnes pour une nuit de débats internationale, interdisciplinaire et intergénérationnelle autour d'une thématique commune.

L'an dernier, La nuit des idées réunissait le même soir, de Tokyo à Los Angeles, centres culturels, bibliothèques, universités et grandes écoles, musées et centres d'art, cinémas, hôpitaux, lieux associatifs, autour d'un même thème : L'imagination au pouvoir. Cette 3ème édition a réuni 70 pays sur les 5 continents, 120 villes dans le monde, 180 d'évènements, plus de 1000 intervenants, 200 000 participants et 41 millions d'internautes autour de la balise #nuitdesidees.

À propos de la Place des Arts et de l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des oeuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

L'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme est un carrefour animé fréquenté par des millions de passants chaque année. Il comprend un espace public, une salle d'exposition et une mosaïque de 35 écrans numériques. La Place des Arts y propose un programme exceptionnel d'accessibilité aux arts, avec plus de 225 activités d'animation et expositions.

Partenaires

La nuit des idées est une initiative du Consulat général de France à Québec. Elle est produite en collaboration avec la Galerie de l'UQAM, la Maison de la littérature et Place des Arts. Les activités gratuites présentées dans l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme sont offertes grâce au soutien financier de la Fondation de la Place des Arts.

SOURCE Place des Arts

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 14:31 et diffusé par :