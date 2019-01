Avis aux médias - La gouverneure générale investira 40 récipiendaires de l'Ordre du mérite des corps policiers





OTTAWA, le 28 janv. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, présidera une cérémonie d'investiture de l'Ordre du mérite des corps policiers à Rideau Hall, le mercredi 30 janvier 2019 à 11 h.

Lors de la cérémonie, la gouverneure générale, qui est chancelière de l'Ordre, remettra cette distinction à 4 Officiers et 36 Membres.

Créé en 2000, l'Ordre du mérite des corps policiers reconnaît le mérite exceptionnel et les services remarquables des membres et employés des corps policiers canadiens dont les contributions vont au-delà de la protection de leur communauté. Trois catégories reconnaissent de longs états de service exceptionnel et chaque catégorie comporte des initiales honorifiques : Commandeur (C.O.M.), Officier (O.O.M.) et Membre (M.O.M.).

L'horaire de la cérémonie, la liste des récipiendaires, ainsi qu'une fiche d'information sur l'Ordre du mérite des corps policiers sont joints au présent avis aux médias.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cet évènement sont priés de confirmer

leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et de se présenter à l'entrée Princesse Anne à 10 h 45 au plus tard.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

Les membres des médias sont priés d'observer l'horaire suivant :

10 h 30 : Arrivée des médias à Rideau Hall 11 h : Début de la cérémonie d'investiture

Allocution de la gouverneure générale

Remise des insignes par la gouverneure générale

(aux Officiers et ensuite aux Membres)

Allocution de la commissaire de la GRC 11 h 45 : Entrevues avec les récipiendaires

RÉCIPIENDAIRES

Veuillez noter que les grades et les affectations mentionnés dans cet avis aux médias sont ceux qui étaient détenus par les membres au moment de leur nomination

à l'Ordre du mérite des corps policiers.

OFFICIERS





Le sous-commissaire Rick Barnum, O.O.M. Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre Police provinciale de l'Ontario, Orillia La sous-commissaire Brenda Butterworth-Carr, O.O.M. Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre Gendarmerie royale du Canada, Surrey (Colombie-Britannique) Le chef de police David Jones, O.O.M. Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre Service de police de la ville de New Westminster (Colombie-Britannique) Le directeur général adjoint Yves Morency, O.O.M. Sûreté du Québec, Montréal

MEMBRES

L'inspectrice Shawna E. Baher, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Surrey (Colombie-Britannique) Le surintendant Marc Maurice Bedard, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia Le sergent d'état-major Donald Edward Bill, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) Le chef de police Brent Ivan Blackmore, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Woodstock (Nouveau-Brunswick) Le surintendant Edward Boettcher, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Surrey (Colombie-Britannique) Le directeur général adjoint Sylvain Caron, M.O.M. Sûreté du Québec, Montréal La sergente d'état-major Diane L. Cockle, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Surrey (Colombie-Britannique) Le sergent d'état-major Stephen T. Conohan, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) Le chef de police adjoint Paul Cook, M.O.M. Service de police de la ville de Calgary (Alberta) La surintendante principale Roseanne DiMarco, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia La surintendante principale Bernadine Paulette Freill, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Surrey (Colombie-Britannique) Le sergent Luc Gagnon, M.O.M. Sûreté du Québec, Montréal L'inspecteur-détective Shawn W. Glassford, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia Le surintendant Marty Lang Kearns, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia Madame Ann King, M.O.M. Service de police régional de Peel, Brampton (Ontario) Le détective John Phillip Langford, M.O.M. Service de police de la ville de Calgary (Alberta) L'inspectrice Robyn Dawn MacEachern, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia Le surintendant Paul Russell Mackey, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia Le chef de police David M. MacNeil, M.O.M. Service de police de la ville de Truro (Nouvelle-Écosse) L'agent Tad Kenneth Milmine, M.O.M. Service de police de la ville de Calgary (Alberta) La gendarme Michelle Mosher, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Grande Prairie (Alberta) L'inspecteur Wayne O. A. Nichols, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) Le sergent d'état-major Thomas Edward Norton, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Surrey (Colombie-Britannique) Le chef de police adjoint Satpal Singh Parhar, M.O.M. Service de police de la ville de Calgary (Alberta) Le surintendant principal Chesley Walter Parsons, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Ottawa (Ontario) Le directeur Danny W. Paterson, M.O.M. Service de police de la ville de Saint-Jérôme (Québec) Le chef de police adjoint Robert John Gordon Ritchie, M.O.M. Service de police de la ville de Calgary (Alberta) Le surintendant Manuel Rodrigues, M.O.M. Service de police régional de Peel, Brampton (Ontario) La sergente Nancy Rudback, M.O.M. Service de police de la ville de Halifax (Nouvelle-Écosse) Monsieur Peter D. Shipley, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia L'inspecteur Bruce D. Singer, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) Le commissaire adjoint Serge J. J. Therriault, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Ottawa (Ontario) Le surintendant Mark VanZant, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia Le surintendant principal Ross Arthur White, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Fredericton (Nouveau-Brunswick) La surintendante Brenda Young, M.O.M. Service de police de la ville de Halifax (Nouvelle-Écosse) L'inspecteur Charles Young, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia

FICHE D'INFORMATION SUR

L'ORDRE DU MÉRITE DES CORPS POLICIERS

L'Ordre du mérite des corps policiers rend hommage au service méritoire exemplaire et au leadership évident d'hommes et de femmes des services de police canadiens ainsi qu'à leur engagement envers le pays.

Cette distinction honorifique met avant tout l'accent sur le mérite exceptionnel, la contribution aux services de police et le développement communautaire.

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui est le Commandeur principal de l'Ordre, soumet au gouverneur général les nominations recommandées par un comité consultatif. Les mises en candidature à l'Ordre se font en soumettant le nom d'un membre ou d'un employé des corps policiers au commandant de ce corps policier.

Grades et initiales

Sa Majesté la reine Elizabeth II est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et l'un des Commandeurs de l'Ordre. Le Commandeur principal de l'Ordre est le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Commandeur - Initiales honorifiques : C.O.M.

Honore un service et un leadership exemplaires dans des fonctions de grandes responsabilités au cours d'une période prolongée, habituellement sur la scène nationale ou internationale.

Officier - Initiales honorifiques : O.O.M.

Honore un service exemplaire dans des fonctions comprenant des responsabilités au cours d'une période prolongée, habituellement sur la scène régionale ou provinciale.



Membre - Initiales honorifiques : M.O.M.

Honore un service ou un rendement exceptionnel au cours d'une période prolongée, habituellement sur la scène locale, régionale ou provinciale.

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre est le même que celui de l'Ordre du mérite militaire, soit une croix en émail bleu avec quatre branches s'élargissant à partir du centre et dont les extrémités sont carrées et, au centre, un anneau rouge surmonté de la couronne de Saint-Édouard. Le signe distinctif est le ruban à trois bandes égales en bleu, or et bleu. L'anneau porte l'inscription MERIT.MÉRITE.CANADA.

Pour en savoir davantage sur l'Ordre du mérite des corps policiers, consultez la section des distinctions honorifiques de notre site Web, www.gg.ca/distinctions ou le site Web de l'Association canadienne des chefs de police, www.cacp.ca/ordre-du-mérite.html.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 14:03 et diffusé par :