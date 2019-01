Conférence inaugurale du Comité académique de la Semaine du design de Zhuhai





Des concepteurs réputés se réunissent à Zhuhai, en Chine : l'innovation améliore le développement industriel ZHUHAI, Chine, 28 janvier 2019 /CNW/ - Dans l'après-midi du 24 janvier, le Comité académique de la Semaine du design de Zhuhai a tenu sa conférence inaugurale au Centre international des congrès et des expositions de Zhuhai. Wang Min, le Directeur adjoint du Comité académique de l'Académie centrale des Beaux-arts de Chine, plusieurs universitaires, dont Chen Dongliang, le Directeur exécutif du Centre international pour la créativité et le développement durable de l'UNESCO, des représentants du Zhuhai Huafa Group, l'organisateur de la Semaine du design de Zhuha et des membres du secrétariat du Comité universitaire, figuraient parmi les participants.

Lors de la réunion, le responsable académique Wang Min a présenté l'historique du Comité, les membres et l'orientation académique de la Semaine du design de Zhuhai. Xi Xiaole, le représentant de Huafa Group, qui organise l'événement, a envoyé des lettres de nomination aux membres, tandis que Ma Chenfeng, le Secrétaire général du Comité, a prononcé un discours au cours duquel il a passé en revue l'édition 2018 et évoqué ses attentes concernant l'édition 2019 de la Semaine du design de Zhuhai.

Des concepteurs renommés se réunissent à Zhuhai, formant un groupe de réflexion de haut niveau

Wang a fait une présentation détaillée de l'historique et des membres du Comité lors de la réunion. Il a expliqué que le Comité a été créé pour servir de plateforme d'échange académique de haut niveau, améliorer et renforcer l'organisation et enrichir le contenu et l'image de marque de la Semaine du design de Zhuhai, l'idée étant de maintenir la qualité académique de l'événement et d'intégrer des ressources pour stimuler le développement du secteur du design à Zhuhai.

Le Comité académique est composé d'un responsable et de huit membres, tous d'éminents spécialistes dans le secteur de la conception ou liés à la conception, dont Wang Min, Chen Dongliang, David Grossman, le Président du Conseil international du design, Liu Xiaokang, le Secrétaire général de la Hong Kong Federation of Design Associations, Liu Xiaodu, le fondateur d'URBANUS, Ma Ke, le fondateur de Wu Yong, Ma Quan, le vice-doyen de la Faculté des sciences humaines et des arts de l'Université des sciences et des technologies de Macao, Tong Huiming, le Directeur adjoint du Sous-comité pour l'enseignement du design industriel au Ministère de l'éducation et Wang Yudong, le Directeur adjoint du Bureau du Comité organisateur de la Semaine du design de Beijing.

Le Comité académique de la Semaine du design de Zhuhai se distingue par ses connaissances pointues, mais aussi par le large éventail de disciplines représentées et l'étendue de la couverture géographique. En termes académiques, outre M. Wang (ancien président de l'École de design de l'Académie centrale des Beaux-arts de Chine et actuellement Directeur adjoint du Comité académique de l'Académie), professeur universitaire en relation avec le Yangzi Jiang, le Comité comprend les meilleurs concepteurs de mode, concepteurs industriels et concepteurs architecturaux chinois, certains des concepteurs et des artistes graphiques les plus connus d'Asie, ainsi que des dirigeants d'organisations de concepteurs parmi les plus importantes au monde. En termes de domaines de spécialité, les membres académiques proviennent de plusieurs disciplines, dont la conception industrielle, architecturale, de mode et artistique, mais aussi la recherche en formation de la conception et de la gestion de la production. En termes géographiques, ils proviennent de certains des plus grands centres de la conception au monde, dont New York, Pékin, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong et Macao. Grâce à leurs activités, le secteur de la conception a créé un mécanisme de collaboration et d'échanges où s'organisent des dialogues de haut niveau et une coopération entre les principales régions internationales et intérieures, ce qui favorise la convergence mondiale du secteur de la conception.

Lors de la réunion, Xi Xiaole, le représentant de Huafa Group et organisateur de l'événement, a remis aux experts en question les lettres de nomination, où figure le logo original de la Semaine du design de Zhuhai.

Les experts et les chercheurs, à travers des présentations et des débats, contribuent à l'élaboration d'un plan directeur pour le secteur de la conception dans la région de la Grande Baie

Le Comité académique de la Semaine du design de Zhuhai a organisé trois séminaires de haut niveau, de 9 h à 18 h le 24 janvier : les séminaires de préparation et de mise en place et le séminaire du Centre de design de Zhuhai, au cours duquel des experts et des chercheurs ont contribué, à travers des présentations et des débats, à élaborer un plan directeur pour le secteur de la conception dans la région de Guangdong-Hong Kong-Macao (la Grande Baie).

Durant la matinée, les membres du Comité ont d'abord échangé sur le développement social et économique et le caractère unique de la Grande Baie et de Zhuhai. Ils sont d'avis que Zhuhai est non seulement l'endroit idoine pour organiser la Semaine du design, mais que c'est aussi le lieu où s'est constitué le cercle social le plus important au monde pour les concepteurs, à travers le Comité. Après avoir débattu sur les caractéristiques, l'image et l'importance de la Semaine du design de Zhuhai, les membres ont présenté trois propositions : renforcer les liens entre la communauté de la conception et un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises, afin de prouver le succès des projets de conception de haut niveau et d'encourager la transformation des entreprises et des produits; accroître les échanges et la qualité du dialogue entre les concepteurs des pôles mondiaux de la conception et créer une alliance du secteur de la conception pour la Grande Baie comme rampe de lancement pour se développer au niveau international et attirer les ressources; et accélérer la création et la commercialisation de la conception et des recherches des partenaires universitaires.

Au cours de l'après-midi, le Comité a lancé l'idée de mettre en place la plateforme du Centre de design de Zhuhai, pour attirer des entreprises de création et de la conception haut de gamme, avec le concours des entreprises innovantes du pays et de l'étranger, pour stimuler la transformation des secteurs de la fabrication, de la mode et du tourisme à Zhuhai et dans la région de la Grande Baie.

Le Comité est parvenu à un consensus sur la façon dont les membres peuvent se compléter en matière d'expertise, d'intégration des ressources et de coopération : grâce à l'organisation de la Semaine du design de Zhuhai, les membres collaboreront pour mobiliser les ressources du secteur de la conception et chercheront à intégrer la technologie et la conception par une réflexion innovante et humaniste. L'objectif est de favoriser l'intégration approfondie des services manufacturiers et modernes haut de gamme, sur la base de l'innovation industrielle tirée par l'économie réelle, de contribuer au regroupement industriel et au développement d'une deuxième génération d'entrepreneurs à Zhuhai, de renforcer la prospérité du secteur de la conception dans la région et de mieux répondre aux attentes de la population locale en termes de qualité de vie.

Le Secrétaire général du Comité confie ses attentes pour l'édition 2019 de la Semaine du design de Zhuhai évalue l'édition 2018

Durant les séminaires, Ma Chenfeng, le Secrétaire général du Comité a évalué l'édition 2018 de la Semaine du design de Zhuhai. La première édition comptait dix sessions, dont une exposition de conception, un dialogue liminaire et un forum parallèle - outre les 22 événements interactifs -, attirant plus de mille concepteurs confirmés, de plus de dix pays et régions du monde. Le salon de la conception en particulier, a dépassé les attentes des organisateurs, puisqu'il a attiré plus de 250 000 visiteurs sur place et 200 000 visiteurs en ligne. L'accueil qui lui a été réservé par les visiteurs locaux s'est révélé très chaleureux.

La Semaine du design de Zhuhai 2019 sera de nouveau organisée par Huafa Group. La prochaine édition est très attendue du secteur car l'organisateur prévoit d'ajouter plusieurs nouvelles thématiques, dont le 70e anniversaire de la création de Chine Nouvelle et le 20e anniversaire de la rétrocession de Macao à la Chine. Les sessions plébiscitées des visiteurs l'an dernier seront organisées de nouveau.

Le comité prévoit de rassembler des groupes de réflexion professionnels de premier plan, de permettre l'accès aux toutes meilleures ressources de conception et d'identifier certains des meilleures conceptions de la région, en vue de promouvoir le développement du secteur de la conception dans la région de la Grande Baie. En outre, la création du Comité doit poser des bases solides pour la tenue de la Semaine du design de Zhuhai 2019, un événement annuel qui aidera Zhuhai à devenir l'un des plus importants centres de conception de la région de la Grande Baie.

