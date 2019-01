Le gouvernement du Canada promeut l'innovation en matière d'énergie renouvelable dans le secteur minier





VANCOUVER, le 28 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de faire des investissements importants afin de réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées ainsi que sur les sites industriels éloignés au Canada.

L'honorable Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui un investissement total de 4,2 millions de dollars pour financer deux projets de la société TUGLIQ Énergie au Nunavut et au Québec.

Le premier investissement, de 283 000 $, aidera TUGLIK à réaliser une étude technique préliminaire visant à intégrer le stockage d'énergie par air comprimé à ses installations afin d'améliorer la pénétration de l'énergie éolienne dans une mine au Nunavut. Le projet servira à démontrer que ce genre de système permet une réduction considérable de la consommation de diesel.

Le second investissement, de 3,9 millions de dollars, servira à financer le projet Raglan II visant l'agrandissement du premier centre de production et de stockage d'énergie renouvelable du Nunavik au profit de 16 exploitations minières et communautés inuites de cette région de l'Arctique, de même que d'autres exploitations minières à l'étranger.

Les deux projets sont financés par le Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada, qui a reçu 49 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets d'innovation dans le secteur de l'énergie propre et s'emploiera à assurer l'abordabilité des technologies d'énergie propre sur une grande échelle, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique, à créer des emplois et à faciliter la transition vers une économie sobre en carbone.



Pendant le dialogue national Génération Énergie, les Canadiens ont affirmé que notre pays avait la possibilité d'agir comme chef de file dans la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Nous continuerons de soutenir des projets verts et innovateurs, qui contribueront à créer des emplois dans la classe moyenne, à stimuler la compétitivité de l'industrie canadienne, à assainir l'air que nous respirons et à combattre les changements climatiques.

La réduction de la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées au Canada présente des avantages pour l'environnement et des possibilités économiques. Il s'agit d'une grande priorité pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

« Les investissements d'aujourd'hui contribueront à réduire la dépendance au diesel et transformeront le paysage énergétique dans la région arctique du Canada. Notre gouvernement est fier de soutenir des projets qui renforceront à long terme la stabilité économique et la sécurité énergique de la région tout en réduisant la pollution et l'empreinte écologique des exploitations minières et des collectivités du nord du Canada. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada

« TUGLIQ Énergie est heureuse de s'allier à ses clients miniers et à RNCan pour désenclaver le Nord des carburants fossiles, en déployant des projets novateurs qui continuent d'éviter plusieurs millions de litres de diesel par année, dans les écosystèmes les plus vulnérables. L'appui de RNCan permet une essentielle mise à l'essai industrielle de technologies de remplacement avancées, qui trouveront par la suite des débouchés dans les communautés avoisinantes. Nous sommes fiers que nos projets aient été sélectionnés, et nous remercions RNCan de son appui facilitant des projets de transition énergétique essentiels à une région et un secteur économique d'importance pour le Canada. »

Laurent Abbatiello

PDG, TUGLIQ Énergie

