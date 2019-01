Communiqué de Chantier Davie Canada Inc. au sujet d'un deuxième navire de ravitaillement intérimaire - NM Obelix





LÉVIS, QC, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Vendredi dernier à Québec, le très honorable Premier ministre Justin Trudeau a affirmé publiquement que les Forces armées canadiennes avaient effectué une évaluation et conclu qu'un deuxième navire ravitailleur proposé par Chantier Davie Canada Inc. n'était pas nécessaire. Selon ce qui a été rapporté dans les médias, cette évaluation aurait été réalisée en 2014 lorsque la date prévue de la livraison des navires de soutien interarmées était pour 2019.

Chantier Davie Canada Inc. remercie le premier ministre pour son soutien continu envers les travailleurs de Davie et pour son engagement à prendre des décisions reposant sur des faits et des preuves.

À cette fin, nous notons que le 30 mai 2018, le Vice-Chef d'état-major de la défense par intérim a déclaré devant un comité parlementaire, « Nous n'avons jamais examiné la possibilité d'ajouter un deuxième AOR intérimaire ou même de valider une telle décision. »

En outre, le besoin d'un deuxième navire ravitailleur pour la Marine royale canadienne a été étudié par les comités permanents de la défense du Sénat et de la Chambre des communes en 2017 et les deux comités ont conclu à l'unanimité que le Canada devrait acquérir un deuxième navire ravitailleur intérimaire proposé par Davie afin de satisfaire aux exigences opérationnelles de la Marine.

Au vu de la déclaration du Vice-Chef d'état-major de la défense par intérim, des deux rapports parlementaires et du document fourni par le ministère de la Défense nationale confirmant que les navires de soutien interarmées n'atteindraient leur capacité opérationnelle totale qu'en 2025, le besoin de l'Obélix est clair.

Par conséquent, nous demandons que le premier ministre mandate une tierce partie pour réaliser une analyse indépendante du taux d'utilisation du navire ravitailleur existant, le NM Astérix, ainsi que de la date exacte de l'atteinte de la capacité opérationnelle totale des navires de soutien interarmées qui doivent être livrés par le chantier de Vancouver. Cette analyse devrait être réalisée dans un délai accéléré (30 jours) afin que nous puissions procurer aux hommes et femmes de la Marine royale canadienne des équipements dont ils ont besoin pour exécuter le travail requis par le gouvernement tant au Canada qu'à l'étranger.

Davie et Federal Fleet Services font partie du groupe Inocea. Alors que Davie se concentre sur la construction de navires, Federal Fleet s'assure de l'obtention de contrats et de la location des navires. Davie est le plus grand chantier naval et le plus expérimenté du Canada. Il est aussi celui qui dispose de la plus grande capacité de production, c'est-à-dire 50 % de la capacité totale du pays. Au cours des cinq dernières années, Davie a généré plus de 2 milliards de dollars en retombées économiques au Canada et employait jusqu'à tout récemment, directement et indirectement, plus de 3 000 Canadiens, dont plus de 1 400 travaillant au chantier de Lévis, au Québec. Depuis plus d'un siècle, Davie s'occupe de la construction navale et de la réparation de navires au Canada pour chaque classe de bâtiment naval majeur. Aujourd'hui, Davie est un chef de file dans le domaine du déglaçage, du GNL et de la technologie de positionnement dynamique, ainsi que de la construction de navires militaires et d'autres navires essentiels. Davie est certifié ISO 9001:2015 en assurance qualité ainsi que ISO 14001:2015 en gestion environnementale. Le premier navire ravitailleur construit par Davie, l'Astérix, a été le premier navire militaire à joindre les rangs de l'Alliance verte, le plus important programme volontaire de certification environnementale pour l'industrie maritime en Amérique du Nord.

