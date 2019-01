Le CISSS de Chaudière-Appalaches obtient la certification « Entreprise en santé-Élite »





SAINTE-MARIE, QC, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec grande fierté que le conseil d'administration et la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches annonce aujourd'hui qu'il a obtenu la certification « Entreprise en santé - Élite » décernée par le Bureau de la normalisation du Québec (BNQ).

La norme « Entreprise en santé » vise le maintien et l'amélioration durable de l'état de santé des travailleurs dans les organisations et entreprises du Québec. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre, l'établissement, qui est le premier, parmi les CISSS/CIUSSS au Québec, à recevoir la certification « Élite », souscrit à une telle orientation.

Afin de pouvoir continuer à offrir des soins de santé et de services sociaux de qualité à toute la population de Chaudière-Appalaches, l'obtention de cette certification par l'établissement est l'un des moyens d'attirer de nouveaux employés et aussi de maintenir à son emploi du personnel engagé, compétent, humain et en nombre suffisant pour offrir ces soins et ces services.

« Dans le contexte actuel du marché de l'emploi, à titre de plus grand employeur de Chaudière-Appalaches, il est important que notre personnel soit en bonne santé physique et psychologique afin qu'à son tour, il puisse être pleinement disponible à prendre soin de la santé et du bien-être des citoyens de la région. La fierté d'avoir obtenu cette certification aura un impact sur la qualité des services offerts par le CISSS de Chaudière-Appalaches, car ultimement, ce sont nos concitoyens qui en bénéficieront », ont commenté conjointement le président-directeur général adjoint, M. Patrick Simard et la directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, Mme Marie?Michèle Fontaine.

Amorcée en avril 2016 par un engagement fort des membres du conseil d'administration et de la direction de l'établissement, la démarche de certification a donné lieu à des sondages ainsi qu'à la réalisation de diverses actions. Celles-ci étaient en cohérence aux besoins exprimés par le personnel en lien avec les saines habitudes de vie, les pratiques de gestion, l'environnement de travail et l'équilibre travail-vie personnelle.

En plus de contribuer à des milieux de travail de qualité, l'établissement anticipe aussi une diminution, à moyen terme, des coûts associés à la non-santé de son personnel. Alors que les taux en assurance salaire se sont élevés à un peu plus de 19 M$ en 2017-2018 et que les coûts indirects associés à la non-santé ont été de 6,7 M$ pour la même année, un meilleur état de santé et de mieux-être du personnel se répercutera de manière positive, notamment par une baisse des absences et du temps supplémentaire.

La certification, qui est d'une durée de trois ans, n'est pas une fin en soi, mais un cycle continu d'amélioration de la qualité du milieu de travail. Une nouvelle cueillette des besoins auprès des employés de l'établissement sera réalisée en 2019. De ces besoins naîtra un nouveau plan d'action répondant à ceux-ci.

Avant avril 2015, trois des neuf établissements qui composent maintenant le CISSS de Chaudière-Appalaches étaient déjà certifiés soit le Centre jeunesse Chaudière-Appalaches, le Centre de santé et de services sociaux de Beauce et le Centre de santé et de services sociaux de Montmagny-L'Islet.

Des porte-paroles sont disponibles pour accorder des entrevues.

www.cisss-ca.gouv.qc.ca

12cisss-ca_communication@ssss.gouv.qc.ca

SOURCE Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 13:10 et diffusé par :