Republic Live annonce l'inauguration du festival de musique Big Sky





L'événement, qui aura lieu sur le site Burl's Creek le samedi 20 juillet 2019, mettra en vedette Alabama, Diamond Rio et Travis Tritt

TORONTO, le 28 janv. 2019 /CNW/ - Republic Live, qui produit l'événement Boots and Hearts, a annoncé aujourd'hui l'inauguration du festival Big Sky, un nouveau rendez-vous estival rassemblant des légendes de la musique country : Alabama, Diamond Rio et Travis Tritt. Le festival d'une journée, qui se tiendra le 20 juillet 2019 sur le site d'événements Burl's Creek à Oro-Medonte, en Ontario, vise à célébrer la meilleure musique country classique et à offrir aux amateurs une expérience personnelle avec ces artistes renommés.

« Nous sommes ravis d'ajouter le festival Big Sky à la liste d'événements de Burl's Creek cette année », a dit la cofondatrice Eva Dunford. « Pour sa première année, Big Sky accueillera sur une même scène trois des artistes les plus influents de la musique country. Nous présenterons également des artisans locaux talentueux, ainsi qu'une exposition de voitures anciennes qui en mettra plein la vue aux spectateurs. En intégrant ces éléments amusants et divertissants au festival Big Sky, nous créons un événement unique pour les familles et amis de tout âge, qui pourront profiter de notre magnifique site à Oro-Medonte. »

Republic Live a développé le festival Big Sky en constatant la forte croissance de la musique country au Canada. Au cours des dernières années, les partisans de l'événement Boots and Hearts ont répondu de façon extrêmement positive aux artistes classiques et emblématiques de ce genre musical, comme Alan Jackson, qu'ils ont pu voir en spectacle en 2018. Cette année, les producteurs ont donc conçu une plateforme canadienne pour un festival de country traditionnel. Les participants peuvent s'attendre à une journée complète de divertissements, y compris une exposition de voitures anciennes, un marché artisanal avec des créateurs locaux, ainsi que plusieurs kiosques offrant une sélection impressionnante d'aliments et de boissons.

« Cet été au site Burl's Creek, quelques-uns des meilleurs musiciens country monteront sur scène, ici même à Oro-Medonte », a déclaré Lisa Zechmeister, directrice des réservations et du développement. « En accueillant des artistes tels qu'Alabama, un groupe important dans l'évolution de ce genre musical, qui a vendu 73 millions d'albums et qui fait partie du Temple de la renommée de la musique country, Big Sky s'inscrit comme un événement à ne pas manquer pour les amateurs de country partout en Ontario et dans les provinces voisines. »

Des emplacements pour le camping, les véhicules récréatifs et les caravanes motorisées seront disponibles le vendredi et le samedi. Un souper de cochon braisé aura lieu le vendredi soir (pour les clients du camping seulement).

D'autres artistes seront annoncés avant la tenue de l'événement.

Les billets pour le festival seront en vente à compter du vendredi 1er février 2019 à 10 h (HNE) au www.bigskymusicfestival.ca.

Le festival de musique Big Sky

Big Sky est un événement de musique country classique et de camping lancé en 2019, créé par les producteurs du festival primé Boots and Hearts. Cette année, il se déroulera le 20 juillet 2019, sur le site Burl's Creek aménagé pour l'occasion, à Oro-Medonte, en Ontario. Les artistes présents incluront Alabama, Travis Tritt, Diamond Rio, et plusieurs autres. Les billets seront en vente à compter du vendredi 1er février 2019 à 10 h (HNE) au www.bigskymusicfestival.ca.

Le site d'événements Burl's Creek

Burl's Creek est le plus grand site d'événements extérieurs au Canada; il peut accueillir plus de 100 000 invités et 45 000 campeurs. Ses 2400 m2 (600 acres) de terrain et ses zones avec accès privilégié en font la destination idéale pour les représentations d'envergure telles que les grands festivals de musique, les mariages, les activités-bénéfices et les rencontres sportives. Burl's Creek se situe au 180, 8 Line S à Oro-Medonte, en Ontario, c'est-à-dire à 1 h 30 de route de Toronto et à 15 minutes au nord de Barrie. Chaque année, le site héberge le festival Boots and Hearts, le plus grand festival de musique country et de camping au Canada, le marché aux puces Barrie Automotive, de même que plusieurs autres événements uniques. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.burlscreek.com .

Site Web : www.bigskymusicfestival.ca

Instagram : @bigskyfestival

Twitter : @bigskyfestival

Facebook : @bigskyfestival

