Rockwell Automation fait l'acquisition d'Emulate3D, l'un des principaux développeurs de logiciels de simulation et d'émulation de systèmes d'automatisation industrielle





Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) a acquis Emulate3D, un développeur innovant de logiciels d'ingénierie dont les produits simulent et émulent numériquement les systèmes d'automatisation industrielle. En utilisant des modèles de simulation précis pour améliorer la planification des systèmes et la prise de décision, suivis d'essais d'émulation qui testent le système de contrôle avant l'installation, les logiciels d'Emulate3D permettent aux clients de tester virtuellement les conceptions de machines et de systèmes avant d'engager des coûts de fabrication et d'automatisation et de choisir une conception finale.

« Nous sommes ravis des opportunités que vont offrir les logiciels d'Emulate3D à nos clients », a déclaré Fran Wlodarczyk, vice-président principal de la division architecture et logiciels de Rockwell Automation. « Nos clients vont pouvoir améliorer leurs temps de mise sur le marché et leur productivité opérationnelle grâce au prototypage de machines numériques et à la mise en service virtuelle. Cette acquisition représente également un nouvel investissement pour Rockwell Automation dont l'objectif est de faire de l'Entreprise Connectée (Connected Enterprise) une réalité. »

« En tant qu'ancien partenaire d'Encompass de Rockwell Automation, nous avons établi d'excellentes relations de travail avec Rockwell Automation et ses clients », a déclaré Ian McGregor, directeur mondial des ventes et du marketing chez Emulate3D. « Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer ces relations maintenant que nous sommes sous la direction d'un nouveau propriétaire. Avec la base installée de Rockwell Automation et nos logiciels d'ingénierie, nous bénéficions d'une excellente occasion de mieux répondre aux besoins des clients dans l'environnement actuel de la fabrication, en évolution rapide et à la pointe de la technologie. »

Rockwell Automation va ajouter la technologie d'Emulate3D à son portefeuille de conception numérique afin de fournir des solutions aux secteurs de l'automobile, de la logistique, de la manutention ainsi que d'autres applications industrielles. Les logiciels seront vendus sous le nom d'Emulate3D par Rockwell Automation, dans le cadre de la FactoryTalk DesignSuite de Rockwell Automation.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d'information et d'automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs et le monde plus durable. Rockwell Automation , qui a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, emploie plus de 23 000 personnes au service d'une clientèle répartie dans plus de 80 pays.

Emulate3D est une société leader hautement spécialisée de développement de logiciels et de gestion des ventes, axée sur la fourniture de solutions réactives à des besoins industriels bien définis. Basée à Reading, en Angleterre, l'entreprise a reçu le Queens Award for Enterprise, dans la catégorie Innovation en 2014.

