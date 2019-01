Jacob Whitesides sera l'égérie du nouveau parfum pour hommes de Viktor&Rolf





PARIS, January 28, 2019 /PRNewswire/ --

Viktor&Rolf a l'immense plaisir d'annoncer que Jacob Whitesides, auteur-compositeur-interprète, sera l'égérie de son nouveau parfum pour hommes dont le lancement mondial est prévu le 26 janvier 2019.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/813293/Viktor_and_Rolf_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/813292/Jacob_Whitesides.jpg )



Fort d'un sens esthétique sombre et avant-gardiste, cet artiste est une étoile montante aux multiples talents. Il représente le style jeune et masculin du nouveau parfum pour hommes que Viktor&Rolf s'apprête à dévoiler - un savant mélange entre force et virilité, élégance et sensualité, fantaisie et conscience de soi.

À seulement 21 ans, Jacob Whitesides s'est fait un nom dans le milieu de la musique grâce à l'émotion et à la profondeur de ses chansons. Sa voix exprime une puissante brute, renforcée par un sentiment d'indépendance propre à la Génération Z. Ce jeune auteur-compositeur-interprète sait tisser des liens étroits avec son public en se dévoilant tant sur le plan personnel qu'artistique. Au quotidien, il interagit « sans filtre » avec ses presque 6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Une caractéristique que l'on retrouve aussi dans les expériences qu'il ne cesse de réinventer pour ses fans - des spectacles à la fois intimistes et inoubliables.

Un artiste-interprète qui réussit un tour de force - susciter le désir auprès d'un public aussi bien masculin que féminin. Un regard intense et des traits typiquement masculins qu'il prête désormais au nouveau parfum pour hommes de Viktor&Rolf, véritable élixir de séduction.

« À travers notre nouvelle fragrance pour hommes, nous cherchons à exprimer le pouvoir des senteurs en continuant à jouer sur les dualités, un principe fondateur de notre identité. Jacob dégage une énergie et un charme bruts - un caractère masculin empreint de mystère et de sensualité qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de notre marque. » Viktor Horsting et Rolf Snoeren.

« Nous sommes enchantés de travailler avec Jacob dans le cadre du nouveau parfum pour hommes Viktor&Rolf. Figure influente née à l'ère du numérique, il redéfinit la façon dont les artistes communiquent avec leurs fans. Son magnétisme et sa modernité en font l'égérie idéale pour cette nouvelle fragrance car il incarne cette masculinité sensuelle, audacieuse et branchée. » Guillaume de Lesquen, directeur général international, Parfums de créateurs.

« C'était un honneur d'être contacté par Viktor&Rolf - un moment exceptionnel pour moi ! Je suis épaté par l'engagement des créateurs visant à retranscrire leur vision artistique dans ce nouveau parfum. Un parfum qui m'inspire lorsque je travaille sur ma musique, une tournée ou une vidéo. » Jacob Whitesides.

Jacob Whitesides est un artiste prometteur que l'on peut écouter sur Spotify et Pandora. Il a sorti 3 EP, 1 album et plusieurs singles à son nom. Il prépare en ce moment la sortie de titres très attendus début 2019.

@viktorandrolf_fragrances

@jacobwhitesides

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 11:27 et diffusé par :