WestJet annonce un horaire d'été exceptionnel pour 2019





La compagnie aérienne ajoute deux nouvelles destinations transfrontalières au départ de Calgary ainsi qu'une nouvelle liaison entre Edmonton et St. John's

CALGARY, le 28 janv. 2019 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui son horaire estival 2019, ajoutant plus de 40 vols entre des destinations commerciales et touristiques clés et Toronto, Halifax, St. John's, Edmonton, Calgary et Vancouver.

La compagnie aérienne a également ajouté Portland, Oregon, et Austin, Texas, à son réseau et a dévoilé une nouvelle ligne entre Edmonton et St. John's.

« Encore une fois cet été, WestJet élargira ses horaires pour offrir plus de liaisons à nos voyageurs. Ainsi, nous leur permettrons de rejoindre plus facilement les destinations touristiques prisées et les principaux carrefours commerciaux du Canada, des États-Unis et du reste du monde, déclare Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux chez WestJet. En ajoutant Austin et Portland à notre réseau cet été, et en ouvrant une nouvelle ligne entre St. John's et Edmonton, nous continuons à créer des solutions pratiques pour aider les voyageurs à profiter d'occasions de voyage uniques et intéressantes tout en facilitant le maintien de bonnes relations commerciales. Nous avons hâte d'aider les voyageurs à retrouver leurs proches cet été et de relier les pôles économiques nationaux et internationaux. »

« C'est avec plaisir que nous accueillons WestJet au sein de la famille PDX, ajoute David Zielke, directeur du développement des services aériens à l'aéroport international de Portland. Le vol direct quotidien à destination de Calgary offre aux voyageurs de Portland et du sud-ouest de Washington une liaison pratique de plus vers le Canada. »

« Les habitants du centre du Texas et de Calgary partagent un amour pour les espaces en plein air, déclare Jim Smith, directeur général de l'aéroport international Austin-Bergstrom. Nous sommes impatients de voir les Calgariens profiter des activités typiques d'Austin, et nous remercions WestJet de cette occasion de s'amuser dans un climat rafraîchissant. »

Dans le cadre de son horaire estival 2019, WestJet assurera une nouvelle liaison directe quotidienne entre l'aéroport international de Calgary (YYC) et l'aéroport international de Portland (PDX) à partir du 29 avril, ainsi que deux liaisons par semaine desservant l'aéroport international Austin-Bergstrom (AUS) à partir du 2 mai. WestJet a également annoncé trois nouveaux vols hebdomadaires entre l'aéroport international d'Edmonton (YEG) et l'aéroport de St. John's (YYT) à compter du 2 juillet.

Liaison Fréquence Heure de départ Heure d'arrivée À compter du Calgary - Portland Quotidienne 10 h 30 11 h 17 29 avril 2019 Portland - Calgary Quotidienne 12 h 10 14 h 57 29 avril 2019 Calgary - Austin Bihebdomadaire 10 h 14 h 43 2 mai 2019 Austin - Calgary Bihebdomadaire 15 h 35 18 h 31 2 mai 2019 Edmonton - St. John's Trois fois par semaine 21 h 15 6 h 09 + 1 jour 25 juin 2019 St. John's - Edmonton Trois vols hebdomadaires 9 h 11 h 40 26 juin 2019

Cet été, durant la période de pointe estivale, WestJet assurera 750 vols par jour vers 92 destinations, dont 42 au Canada, 23 aux États-Unis, 27 au Mexique, aux Caraïbes et en Amérique centrale, et cinq en Europe.

L'horaire comprendra également les services suivants annoncés précédemment : une liaison desservant Atlanta, en Géorgie, et Barcelone, en Espagne, ainsi que des vols directs en Boeing 787-9 Dreamliner entre Calgary et Londres (aéroport de Londres-Gatwick), Paris et Dublin.

Voici quelques faits saillants du programme estival 2019 de WestJet :

CALGARY

Calgary- Houston , de 12 vols hebdomadaires à 13 vols hebdomadaires.

, de 12 vols hebdomadaires à 13 vols hebdomadaires. Calgary-Londres-Gatwick, deux nouveaux vols hebdomadaires et service quotidien en Boeing 787-9 Dreamliner.

Calgary - Orlando , d'un vol hebdomadaire à deux vols hebdomadaires.

- , d'un vol hebdomadaire à deux vols hebdomadaires. Calgary - Phoenix , le service sera doublé, passant d'un vol quotidien à deux vols quotidiens.

- , le service sera doublé, passant d'un vol quotidien à deux vols quotidiens. Calgary - Puerto Vallarta , de trois vols hebdomadaires à quatre vols hebdomadaires.

- , de trois vols hebdomadaires à quatre vols hebdomadaires. Calgary - San Diego , de trois vols hebdomadaires à quatre vols hebdomadaires.

- , de trois vols hebdomadaires à quatre vols hebdomadaires. Calgary - San Francisco , le service sera doublé, passant d'un vol quotidien à deux vols quotidiens.

- , le service sera doublé, passant d'un vol quotidien à deux vols quotidiens. Calgary -Kitchener, de sept vols hebdomadaires à huit vols hebdomadaires.

EDMONTON

Edmonton-St. John's, trois nouvelles liaisons directes hebdomadaires.

Edmonton - Halifax , de neuf vols hebdomadaires à dix vols hebdomadaires.

TORONTO

Toronto - Nashville , de sept vols hebdomadaires à dix vols hebdomadaires.

- , de sept vols hebdomadaires à dix vols hebdomadaires. Toronto - Grand Cayman , le service sera doublé, passant d'un vol hebdomadaire à deux vols hebdomadaires.

- , le service sera doublé, passant d'un vol hebdomadaire à deux vols hebdomadaires. Toronto - Kingston , de trois vols hebdomadaires à quatre vols hebdomadaires.

- , de trois vols hebdomadaires à quatre vols hebdomadaires. Toronto - Liberia , le service sera doublé, passant d'un vol hebdomadaire à deux vols hebdomadaires.

- , le service sera doublé, passant d'un vol hebdomadaire à deux vols hebdomadaires. Toronto-Montego Bay, de 11 vols hebdomadaires à 12 vols hebdomadaires.

Toronto- Nassau de six vols hebdomadaires à sept vols hebdomadaires.

de six vols hebdomadaires à sept vols hebdomadaires. Toronto - Saint-Martin , le service sera doublé, passant d'un vol hebdomadaire à deux vols hebdomadaires.

- , le service sera doublé, passant d'un vol hebdomadaire à deux vols hebdomadaires. Toronto - Halifax , cinq nouveaux vols hebdomadaires, soit sept vols quotidiens du lundi au vendredi.

- , cinq nouveaux vols hebdomadaires, soit sept vols quotidiens du lundi au vendredi. Toronto - Charlottetown , deux nouveaux vols hebdomadaires.

- , deux nouveaux vols hebdomadaires. Toronto - London , de deux vols quotidiens à trois vols quotidiens.

VANCOUVER

Vancouver - Orlando , le service hebdomadaire hivernal existant sera prolongé.

HALIFAX

Halifax - Winnipeg , de quatre vols hebdomadaires à cinq vols hebdomadaires.

- , de quatre vols hebdomadaires à cinq vols hebdomadaires. Halifax - Edmonton , de neuf vols hebdomadaires à dix vols hebdomadaires.

- , de neuf vols hebdomadaires à dix vols hebdomadaires. Halifax - Toronto , cinq nouveaux vols hebdomadaires, soit sept vols quotidiens du lundi au vendredi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les nouvelles liaisons et les nouveaux vols de l'horaire estival 2018/2019 de WestJet, veuillez consulter https://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/horaires-vols/nouveaute?v_cid=vanity:routes:annoucements:press-release

WestJet

En collaboration avec notre transporteur régional, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada et gagnante du prix Travellers' Choice de TripAdvisor - Amérique du Nord en 2017 et en 2018 dans le cadre de la remise de prix aux compagnies aériennes Traveller's Choice de Trip Advisor. La compagnie aérienne a aussi été lauréate du prix Travellers' Choice - classe économique, Amérique du Nord, 2018. Toutes ces reconnaissances sont fondées sur des commentaires authentiques de voyageurs émis sur Trip Advisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Première place au classement des cartes de crédit de compagnies aériennes au Canada en 2018 (Rewards Canada)

Meilleure compagnie aérienne à tarifs économiques pour l'Amérique du Nord en 2018 (Skytrax)

Lauréate 2017/2018 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate du prix Travellers' Choice - classe économique, Amérique du Nord, 2018 (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016, 2017 et 2018 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

