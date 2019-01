Co-operators acquiert Redfords Insurance Brokers





GUELPH, ON, le 28 janv. 2019 /CNW/ - Co-operators a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Redfords Insurance Brokers à Pickering, en Ontario.

Le portefeuille de ce cabinet de courtage compte des contrats d'assurance des particuliers et des entreprises. Les contrats d'assurance existants resteront en vigueur jusqu'à leur échéance.

« Nous poursuivons ainsi notre objectif visant à consolider et à faire croître notre réseau d'agences en Ontario et dans tout le pays, afin de mieux servir les Canadiens et leurs familles. Nous serons heureux d'aider nos nouveaux clients à obtenir les produits d'assurance et de placement dont ils ont besoin pour assurer leur sécurité financière, et surtout, leur tranquillité d'esprit », souligne Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators.

Les clients bénéficieront du service exemplaire d'une coopérative d'assurance canadienne de premier plan qui offre une gamme complète de produits dont l'assurance habitation, automobile, vie, voyage et entreprise.

Co-operators :

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif sous gestion s'élève à plus de 42,5 milliards de dollars. Par l'entremise de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à construire un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.cooperators.ca/fr-CA/.

