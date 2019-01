Mise en valeur des territoires - Une aide financière de 40?950 $ à la municipalité régionale de comté d'Acton





QUÉBEC, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 40?950 $ à la municipalité régionale de comté (MRC) d'Acton, dans la région de la Montérégie, pour la soutenir dans l'élaboration de son plan de développement de la zone agricole (PDZA). Cet investissement est rendu possible en vertu du programme Territoires : priorités bioalimentaires.

Le ministre s'est réjoui des retombées positives qu'aura le PDZA d'Acton pour le secteur bioalimentaire. En effet, parmi les objectifs poursuivis par la MRC, on peut noter la mise en valeur des entreprises agricoles régionales et de leurs produits, de même que l'accroissement et la diversification des productions, des modèles d'entreprises et des modes de mise en marché. En outre, le PDZA favorisera la reconnaissance de l'importance de l'agriculture dans la région, tout en encourageant le développement d'activités complémentaires, comme l'agrotourisme et la transformation à la ferme.

Le programme Territoires : priorités bioalimentaires permet d'adapter l'intervention en fonction de la diversité des enjeux des différentes régions du Québec. Par son statut de collectivité régionale, la MRC est bien placée pour déterminer, en concertation avec ses partenaires, les meilleures avenues pour développer et valoriser l'agriculture sur son territoire. Le programme contribue, entre autres choses, à créer une synergie entre les acteurs du développement du secteur bioalimentaire et le monde municipal. Il cadre aussi avec plusieurs des orientations et objectifs de la Politique bioalimentaire 2018-2025.

« L'agriculture occupe une place prépondérante dans la MRC d'Acton. Bien des citoyens que je représente vivent de l'agriculture, de façon directe ou indirecte. La mise en place d'un plan de développement de la zone agricole est pour eux synonyme de développement du secteur bioalimentaire et, donc, de création de richesse. Il est primordial de reconnaître le rôle de l'agriculture dans la région et c'est exactement ce que visent le PDZA et le programme Territoires : priorités bioalimentaires. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Le programme Territoires : priorités bioalimentaires a pour objectif d'accroître le développement et la mise en valeur du secteur bioalimentaire selon les priorités territoriales établies afin de contribuer à l'occupation et à la vitalité des territoires. Il est divisé en deux volets :

Volet 1 - Appui à l'identification des priorités bioalimentaires territoriales;



Volet 2 - Appui à la réalisation de projets en réponse à des priorités bioalimentaires territoriales.

Depuis 2008, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a soutenu financièrement 81 MRC dans la réalisation ou la révision de leur PDZA.

regroupe 8 municipalités et 15?560 habitants. L'agriculture y joue un rôle d'importance, puisque 98 % du territoire se trouve en zone agricole. Elle compte aussi près de 430 entreprises agricoles, qui tirent principalement leurs revenus de la production laitière, de la production porcine et des grandes cultures.

Programme Territoires : priorités bioalimentaires : www.mapaq.gouv.qc.ca/programmes.

