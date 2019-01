Avis - Avertissement de Santé Canada concernant les produits vendus par A1 Herbal Ayurvedic Clinic Ltd. susceptibles de présenter des risques graves pour la santé





OTTAWA, le 28 janv. 2019 /CNW/ -

Problème

Santé Canada avise les Canadiens que les produits ayurvédiques vendus par A1 Herbal Ayurvedic Clinic Ltd. peuvent présenter de graves risques pour la santé.

Les inspecteurs de Santé Canada ont saisi des produits, des ingrédients et du matériel de la clinique A1 Herbal Ayurvedic Ltd de Surrey, en Colombie-Britannique (31-8430 128 Street), et d'une clinique affiliée de Brampton, en Ontario (11-351 Parkhurst Square). Les saisies sont survenues après que le Centre for Disease Control de la Colombie-Britannique (C.-B.) a informé Santé Canada d'un cas de toxicité liée aux métaux lourds impliquant un patient qui utilisait des produits de la clinique de Surrey. Une analyse en laboratoire a pu déterminer que le produit contenait du plomb et du mercure. Le plomb et le mercure sont des métaux lourds qui peuvent poser de graves risques pour la santé lorsqu'ils sont consommés en quantités excessives. Les enfants et les femmes enceintes ou qui allaitent sont plus vulnérables aux effets des métaux lourds.

La vente de produits non homologués est illégale au Canada. Santé Canada avait déjà annulé toutes les licences de produits de santé naturels de A1 Herbal. Aucun des produits de santé saisis n'est autorisé pour la vente par Santé Canada. Les produits non homologués n'ont pas été évalués par Santé Canada en matière de sureté, d'efficacité et de qualité.

On a découvert qu'A1 Herbal menait également des activités sans la licence d'exploitation exigée par Santé Canada. L'exploitation sans le permis requis est une infraction grave. Une licence d'exploitation ou d'établissement indique que l'entreprise a mis en place des processus et des procédures qui satisfont aux exigences de Santé Canada en matière de suivi et de rappel des produits de santé. La licence indique également que l'entreprise fabrique, emballe et étiquette les produits conformément aux bonnes pratiques de fabrication (une norme qui contribue à garantir la qualité des produits de santé vendus aux Canadiens).

Santé Canada envisage de prendre d'autres mesures et informera les Canadiens au besoin si de nouveaux risques pour la santé sont cernés.

Les produits ayurvédiques sont utilisés en médecine traditionnelle indienne et sont souvent importés de l'Inde. Un processus de fabrication inadéquat peut occasionner des concentrations dangereusement élevées de métaux lourds dans le produit final.

Santé Canada rappelle aux consommateurs utilisant des produits ayurvédiques non homologués que certains de ces produits peuvent contenir des concentrations élevées de métaux lourds. La consommation de quantités excessives de métaux lourds, comme le plomb, le mercure et l'arsenic, peut compromettre sérieusement la santé, car ces substances peuvent s'accumuler dans les organes vitaux.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé des produits ayurvédiques de A1 Herbal Ayurvedic Clinic Ltd., y compris par l'entremise de son site Web.

Produits visés

Tous les produits ayurvédiques vendus à la A1 Herbal Ayurvedic Clinic Ltd., y compris sur son site Web.

Ce que doivent faire les consommatrices

Cessez d'utiliser les produits de A1 Herbal Ayurvedic. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous vous inquiétez de votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification du médicament (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN) de huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la base de données sur les produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification du médicament (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN) de huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la base de données sur les produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé . Signalez les effets indésirables et transmettez les plaintes à Santé Canada .

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi tous les produits, ingrédients et équipement des cliniques de Surrey et de Brampton et procède actuellement à des essais de produits. Le Ministère travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires locales pour partager l'information et coordonner les efforts en matière d'inspections cliniques et d'essais de produits. Dans le cas de la localité de Brampton dans la région de Peel, Santé publique poursuit l'enquête des services sur place et réagira en conséquence si l'on cerne des risques sanitaires additionnels. Santé Canada collabore également avec des partenaires fédéraux en matière de réglementation, y compris l'Agence des services frontaliers du Canada, pour aider à prévenir l'importation de ces produits. Si d'autres problèmes sur la sécurité sont découverts, Santé Canada prendra les mesures appropriées et en informera les Canadiens au besoin.

Contexte

Le plomb est un métal lourd qui présente de graves risques pour la santé. L'ingestion excessive pourrait entrainer une accumulation de métaux dans les organes vitaux. Les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont particulièrement vulnérables aux effets toxiques des métaux lourds. Douleurs abdominales, anémie, fluctuations de la tension artérielle, troubles de la reproduction (p. ex. fausse couche), faiblesse, problèmes de concentration, perte de poids, insomnie, étourdissements ainsi que lésions rénales et cérébrales sont quelques-uns des effets toxiques du plomb.

Le mercure est un métal lourd qui présente de graves risques pour la santé. L'ingestion excessive pourrait entrainer une accumulation de métaux dans les organes vitaux. Les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont particulièrement vulnérables aux effets toxiques des métaux lourds. Irritabilité, tremblements, amnésie, insomnie, problèmes de concentration ainsi que lésions rénales et cérébrales sont quelques-uns des effets toxiques du mercure.

Liens connexes

Avis (2008-05-08) : Santé Canada rappelle que certains produits ayurvédiques contiennent des concentrations élevées de métaux lourds

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 10:58 et diffusé par :