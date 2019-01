Teijin prolonge son contrat de fourniture de fibres de carbone à Bombardier pour l'AIRBUS A220





La société Teijin Limited a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est fait attribuer un contrat de fourniture de son matériau en fibre de carbone Tenax à Bombardier Aerostructures and Engineering Services pour sept années supplémentaires jusqu'en 2025.

Teijin est axée sur l'activité aéronautique en tant que l'une des stratégies de croissance de son plan de gestion à moyen terme pour 2017-2019. La société accélère intensivement son développement d'applications intermédiaires et en aval telles que des fibres de carbone ayant un bon rapport coût-efficacité avec un module à haute ténacité et à plus forte traction, des matériaux intermédiaires y compris le TPUD Tenax, le stratifié consolidé thermoplastique à fibres de carbone (Tenax TPCL), les préimprégnés thermodurcissables et les tissus non tissés. À l'avenir, Teijin compte renforcer son entreprise de fibre de carbone et de matériaux intermédiaires en tant que prestataire de solutions numéro un pour les applications aéronautiques, et cible des ventes annuelles de plus de 900 millions USD dans ce domaine d'ici 2030.

Teijin s'est fait attribuer un contrat par Bombardier pour fournir Tenax pour les structures composites primaires et secondaires en 2010 et la fibre de carbone Tenax a été utilisée pour des applications de structure primaire, y compris les structures de l'aile et du caisson d'aile central et les applications d'empennage.

À propos du groupe Teijin

Teijin (TOKYO : 3401) est un groupe mondial axé sur la technologie qui offre des solutions de pointe dans les domaines de la valeur environnementale, de la sûreté, de la sécurité et de la prévention des catastrophes, ainsi que dans celui du changement démographique et de la prise de conscience accrue de la santé. Ses principaux domaines d'activité sont les fibres à haute performance, telles que l'aramide, les composites et fibres carbones, les soins de santé, les films, les procédés de résines et de plastiques, les fibres polyester, la conversion des produits et les services informatiques. Le groupe comprend aujourd'hui 170 sociétés et près de 19 000 employés répartis dans 20 pays à travers le monde. Il a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 835 milliards JPY (7,6 milliards USD) avec un total des actifs de 986,2 milliards JPY (9 milliards USD) pour de l'exercice clos le 31 mars 2018.

Veuillez visiter www.teijin.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 10:50 et diffusé par :