Sinar Mas pleure la disparition de son fondateur, Eka Tjipta Widjaja





JAKARTA, Indonésie, 28 janvier 2019 /PRNewswire/ -- La famille Sinar Mas ? dirigeants, employés et commanditaires issus de tous les piliers d'entreprise ? se joint à la famille Widjaja pour pleurer la disparition du fondateur de Sinar Mas, Eka Tjipta Widjaja, décédé le samedi 26 janvier 2019.

Eka Tjipta Widjaja s'est éteint paisiblement à son domicile, à l'âge de 98 ans, son décès ayant découlé de son âge et de son état de santé d'après le directeur général de Sinar Mas, G Sulistiyanto.

L'existence de Sinar Mas a débuté lorsque le regretté Eka Tjipta Widjaja, à l'époque connu sous le nom de Oei Ek Tjhong, a commencé à vendre des biscuits et des friandises à vélo à travers la ville de Makassar, dans le Sulawesi du Sud, à seulement 15 ans, le 3 octobre 1938.

Alors qu'il sortait à peine de l'école primaire, sa conviction selon laquelle aucun espoir ou rêve n'était inatteignable, ainsi que son engagement d'intégrité, de crédibilité et de responsabilité vis-à-vis de sa famille, de son travail et d'autrui, ont constitué le cap de son existence. Ces mêmes valeurs se sont retranscrites dans les valeur de Sinar Mas ? intégrité, optimisme, engagement, amélioration perpétuelle, innovation et loyauté.

Sinar Mas

Bien que la marque Sinar Mas soit à la tête de plusieurs sociétés présentant les mêmes valeurs d'entreprise et la même histoire, ces sociétés demeurent indépendantes, chacune détenant sa propre direction, et travaillant dans divers secteurs tels que les pâtes et papiers, l'agroéconomie et l'alimentaire, l'immobilier et le développement, les institutions financières, les données et télécommunications, ainsi que l'énergie et les infrastructures. Plus récemment, Sinar Mas a également investi dans les activités du numérique.

« La dépouille reposera à la maison funéraire RSPAD Gato Subroto, située à Jalan Abdul Rachman Saleh n°24 - Senen, Central Jakarta. Les personnes endeuillées pourront lui rendre hommage à compter du dimanche (27/01) à partir de 19h00, une fois achevée la procession de la famille. Nous faisons appel à votre compréhension en cette période difficile, » a déclaré M. Sulistiyanto. Le corps sera plus tard inhumé lors de funérailles familiales qui auront lieu à Marga Mulya Village, Karawang District, West Java, le samedi 2 février 2019.

La famille souhaite que les condoléances ne soient pas adressées sous forme de fleurs. Elle demande plutôt humblement à ce que les gestes de sympathie et d'amour soient exprimés via des dons en faveur des victimes de catastrophes naturelles. Tous les dons reçus seront gérés dans le cadre de la Fondation Eka Tjipta.

