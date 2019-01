29 janvier - Journée de commémoration et d'action contre l'islamophobie et toutes formes de discrimination à Pierrefonds-Roxboro - Invitation à une conférence de presse





MONTRÉAL, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Pour commémorer le deuxième anniversaire de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec du 29 janvier 2017, et dans le souci de poursuivre la construction du vivre-ensemble, le maire de Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios (Jim) Beis, convie les médias à une conférence de presse, le mardi 29 janvier 2019, à 10 h dans la salle du Conseil d'arrondissement.

Cet événement fait suite à l'engagement que s'est donné le maire, avec le support de son conseil d'arrondissement, de souligner annuellement la « Journée de commémoration et d'action contre l'islamophobie et toutes formes de discrimination », afin de non seulement perpétuer la mémoire des 6 victimes canado-musulmanes de l'attentat du 29 janvier 2017, mais aussi pour sensibiliser la population au respect des différences (sur la base de la religion, le sexe, la race, l'orientation sexuelle et la déficience). Les citoyens et citoyennes sont également invités à venir signer un livre de solidarité toute la journée entre 8 h et 19 h, à la mairie d'arrondissement, afin de témoigner leur sympathie.

Tous les détails :

le mardi 29 janvier 2019 à 10 h

à la mairie d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (salle du Conseil)

13665 boulevard de Pierrefonds, Pierrefonds, QC H9A 2Z4

