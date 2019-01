CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal - L'APTS signe une nouvelle convention collective avec l'établissement





MONTRÉAL, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Après une entente de principe conclue entre le syndicat et l'employeur en octobre dernier, l'APTS a signé aujourd'hui avec le nouvel établissement créé par la réforme la toute première entente qui va régir les dispositions locales de la convention collective de ses membres pour de nombreuses années à venir.

Cette nouvelle convention est avantageuse pour nous, a souligné Josée Asselin, représentante nationale de l'APTS au CIUSSS-ODIM. Elle offre de bonnes assises concernant la surcharge de travail, le maintien d'un comité paritaire sur le développement des ressources humaines, le respect de l'autonomie et du jugement professionnels, un encadrement de la façon d'octroyer les postes professionnels et l'élargissement des possibilités de quitter une assignation.

Carolle Dubé, présidente de l'APTS, s'était déplacée pour la circonstance, histoire de souligner l'événement et de féliciter les parties, à commencer par l'exécutif local du syndicat. « L'équipe de négociation de l'APTS a travaillé fort pour parvenir à cette nouvelle entente, a-t-elle souligné. Nos membres peuvent à présent compter sur une convention collective conforme à leurs aspirations. »

Si c'est la première convention collective à être signée après la création du CIUSSS-ODIM, c'est également la première à être signée avec un centre intégré sur l'île de Montréal, a rappelé la présidente de l'APTS. Sept autres établissements ont également conclu une entente de principe avec le syndicat dans différentes régions du Québec; l'une d'elle a été paraphée, les autres le seront vraisemblablement au cours des prochaines semaines.

Une dizaine d'autres établissements sont toujours en négociation avec l'APTS, sous les auspices d'une personne médiatrice. « L'entente signée aujourd'hui suscitera, on l'espère, une impulsion favorable à toutes ces négociations, a souhaité la présidente de l'APTS. Avec les nombreux défis auxquels est confronté le réseau, les établissements ont tout intérêt à offrir les meilleures conditions de travail possible à leur personnel. »

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (l'APTS) regroupe et représente quelque 55 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population. Au CIUSSS-ODIM, l'APTS représente plus de 2 050 personnes.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 10:30 et diffusé par :