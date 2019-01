La ministre Ng annonce des investissements dans des fonds de capital de risque destinés aux entreprises de technologies propres





Ce financement favorisera la prospérité du secteur innovateur des technologies propres au Canada

OTTAWA, le 28 janv. 2019 /CNW/ - En vue d'atteindre les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques et d'aider les entreprises canadiennes du secteur des technologies propres à prospérer, le gouvernement du Canada investit 50 millions de dollars en capital de risque dans des entreprises du secteur des technologies propres par l'entremise du nouveau volet Technologies propres de l'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR).

La disponibilité du capital de risque à un stade avancé de développement est essentielle aux entreprises canadiennes pour prendre de l'expansion et maintenir leur compétitivité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a investi, dans l'écosystème de capital de risque en croissance, 350 millions de dollars dans le volet 1 de l'ICCR et 50 millions de dollars dans le volet 2 de l'ICCR pour accroître la diversité et l'égalité des sexes dans les régions et les secteurs. Aujourd'hui, le gouvernement investit 50 millions de dollars dans le volet 3 pour aider les entreprises du secteur des technologies propres.

Aux investissements du gouvernement du Canada s'ajoute du financement de contrepartie du secteur privé. En tout, c'est jusqu'à 1,5 milliard de dollars qui sera injecté dans l'économie canadienne, ce qui permettra de maintenir jusqu'à 30 000 emplois dans des secteurs émergents.

Nous invitons les parties intéressées à présenter une demande d'ici le 1er mars 2019. Pour promouvoir une économie inclusive et améliorer l'équilibre des sexes dans l'accès au capital de risque, les demandeurs devront présenter une stratégie tenant compte de l'égalité des sexes et de la diversité. La promotion de l'égalité des sexes et de la diversité dans l'accès au capital de risque est un objectif des trois volets.

Cet investissement, administré par l'entremise de la Banque de développement du Canada, fait suite aux recommandations de la Table de stratégies économiques sur les technologies propres et complète le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques ainsi que le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada.

En investissant dans l'écosystème du capital de risque du Canada, les entreprises canadiennes prospèrent et créent des emplois pour la classe moyenne.

Citations

« Le Canada est un chef de file mondial des technologies propres. C'est pourquoi notre gouvernement investit 50 millions de dollars en capital de risque pour aider les meilleures petites et moyennes entreprises canadiennes du secteur des technologies propres ayant atteint un stade avancé de développement à prendre de l'expansion et à devenir des champions mondiaux de l'innovation. Cet investissement complète celui sans précédent de 2,3 milliards de dollars effectué par notre gouvernement dans les technologies propres et favorise la croissance de l'écosystème canadien du capital de risque. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Alors que le monde se tourne vers une économie propre, le Canada fait des investissements essentiels pour veiller à ce que les entreprises du pays deviennent des chefs de file. On estime que l'économie propre mondiale aura une valeur de 26 billions de dollars d'ici 2030. En appuyant les investisseurs de ce secteur aujourd'hui, nous saisissons une occasion économique qui se présente rarement. Et en investissant dans des technologies de réduction des émissions, nous veillons à ce que nos enfants et nos petits-enfants héritent d'un environnement sain et d'une économie robuste. »

-- La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Catherine McKenna

« La Banque de développement du Canada est déterminée à aider les entreprises du secteur des technologies propres à devenir concurrentielles sur le marché mondial, peu importe leur stade de développement, et BDC Capital, notre division d'investissement, fait des placements depuis très longtemps dans ce secteur. Par l'entremise de notre Fonds Technologies industrielles, propres et énergétiques et de notre Division des technologies propres, nous aidons les entreprises innovatrices du secteur des technologies propres à obtenir le capital dont elles ont besoin pour croître en temps opportun et réussir sur l'échiquier mondial. Nous avons hâte d'avoir encore plus de co-investisseurs qui sont mieux financés grâce au volet 3 de l'ICCR. »

-- Le président et chef de la direction de BDC, Michael Denham

Les faits en bref

En 2017, l'industrie canadienne du capital de risque a investi 3,5 milliards de dollars dans plus de 592 ententes, soulignant ainsi la huitième année de croissance consécutive et le plus important investissement annuel en capital depuis 2001.

En tenant compte des fonds du secteur privé, on prévoit qu'environ 1,5 milliard de dollars seront investis dans le marché canadien des capitaux d'innovation dans le cadre de l'ICCR.

Le Canada vient maintenant au troisième rang des pays de l'OCDE pour ce qui est des investissements en capital de risque.

Le gouvernement du Canada investit 2,3 milliards de dollars dans les technologies propres.

La vaste majorité des entreprises au Canada (99,8 %) sont de petites et moyennes entreprises (PME). Il y a 1,1 million de PME au Canada, et elles emploient 90 % de la main-d'oeuvre du secteur privé (10,7 millions de Canadiens). De plus, elles sont à l'origine de 52 % du PIB canadien généré par les entreprises du secteur privé.

Liens connexes

