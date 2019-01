Featurespace lève 25 millions de livres sterling pour stimuler la croissance internationale





Featurespace, l'un des principaux fournisseurs d'analyses comportementales adaptatives pour la détection des fraudes et la gestion des risques, a levé 25 millions de livres sterling (32,3 millions de dollars) lors d'un tour de financement mené par Insight Venture Partners, une société mondiale de capital-investissement et de capital risque basée à New York spécialisée dans les investissements à forte croissance dans le secteur technologique, et MissionOG, société américaine de capital risque ayant une grande expérience opérationnelle et des investissements dans le domaine des services et paiements financiers.

La levée comprenait également d'autres financements d'investisseurs existants, notamment IP Group plc, Highland Europe, TTV Capital, Robert Sansom et Invoke Capital.

Le financement servira à soutenir l'expansion internationale de Featurespace et le développement continu des capacités logicielles de l'entreprise.

L'investissement permettra également de poursuivre la distribution de la plateforme en temps réel ARICtm de Featurespace, qui utilise l'analyse comportementale adaptative pour détecter les anomalies dans les comportements individuels à des fins de fraude et de gestion des risques.

Martina King, CEO de Featurespace, a déclaré :

"Nous avons fait d'énormes progrès au cours des 15 derniers mois depuis notre dernière collecte de fonds - et cette collecte de fonds est la plus importante à ce jour. Ces fonds supplémentaires nous permettront de poursuivre notre croissance rapide à l'échelle internationale en nous concentrant sur nos produits, notre personnel et nos clients."

"En étroite collaboration avec nos clients, nous avons développé un produit leader sur le marché pour répondre à leurs besoins en matière de détection et de prévention de la fraude. Nous avons également considérablement renforcé notre équipe de direction et notre infrastructure opérationnelle, et ouvert un bureau à Atlanta, en Géorgie."

"Nous avons également élargi notre clientèle de services financiers et travaillons maintenant avec 17 banques en Europe continentale, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Amérique latine. Tout aussi important, nous sommes devenus le partenaire technologique de choix d'un certain nombre de processeurs de paiement et de commerçants acquéreurs qui ont intégré notre technologie de prévention de la fraude en temps réel dans leurs solutions anti-fraude."

Jeff Horing, cofondateur et directeur général d'Insight Venture Partners, a commenté :

"Nous suivons la croissance de Featurespace depuis plus de deux ans. Après une vérification préalable approfondie de la clientèle et du produit, nous avons été ravis de la rétroaction du marché concernant le produit et l'équipe. Nous accueillons Featurespace dans notre portefeuille et sommes impatients d'aider l'entreprise à se développer à l'international."

Gene Lockhart, président du conseil et associé directeur de MissionOG, a commenté :

"Martina King, David Excell et leur équipe ont bâti une culture dynamique qui leur a permis de se concentrer sur un marché bien défini et fructueux. Leurs efforts se traduisent par une forte dynamique de vente auprès de clients notables dans divers segments, notamment des banques multinationales, des sociétés de paiement, des sociétés de transformation d'émetteurs et des acquéreurs marchands."

"Nous sommes ravis de nous associer à Featurespace et de présenter notre réseau et notre plateforme pour continuer à générer de la valeur et de la croissance."

À propos de Featurespace

Basée au Royaume-Uni et aux États-Unis et ayant des bureaux à Cambridge, Londres et Atlanta, Featurespacetm est le chef de file mondial en matière de prévention de la fraude et le créateur de la plateforme ARICtm, un logiciel d'apprentissage en temps réel qui évalue les transactions et autres événements dans plus de 180 pays.

Featurespace a été créée à partir du département d'ingénierie de l'Université de Cambridge, cofondée par des experts de renommée mondiale en statistiques appliquées, feu le professeur Bill Fitzgerald et Dave Excell, CTO de Featurespace.

La plateforme ARIC combine l'analyse comportementale adaptative et la détection des anomalies pour identifier automatiquement les risques et détecter les nouvelles attaques dès qu'elles se produisent. L'amélioration de la précision de la compréhension du comportement permet d'établir un équilibre entre l'amélioration de la détection des fraudes et l'efficacité opérationnelle, tout en réduisant de 70 % le nombre de transactions authentiques qui seraient refusées à tort en raison des règles traditionnelles. www.featurespace.com

A propos de Insight Venture Partners

Insight Venture Partners est une société mondiale de capital-risque et de capital-investissement de premier plan qui investit dans des sociétés technologiques et logicielles à forte croissance qui sont à l'origine de changements transformateurs dans leur secteur. Fondée en 1995, Insight gère actuellement plus de 20 milliards de dollars d'actifs et a investi cumulativement dans plus de 300 sociétés dans le monde. Notre mission est de trouver, de financer et de travailler avec succès avec des cadres visionnaires, en leur fournissant une expertise pratique en matière de croissance pour favoriser leur succès à long terme. Dans l'ensemble de notre personnel et de notre portefeuille, nous encourageons une culture axée sur une conviction fondamentale : la croissance est synonyme d'opportunités. Pour plus d'informations sur Insight et tous ses investissements, visitez www.insightpartners.com ou suivez-nous sur Twitter @insightpartners.

À propos de MissionOG

MissionOG s'associe à des entreprises à forte croissance dont les modèles ont fait leurs preuves dans des segments où nous avons eu du succès en tant qu'opérateurs et investisseurs, notamment les services financiers et les paiements, les plateformes de données et les logiciels. Nous mettons notre expérience et nos capacités au service d'un groupe d'entrepreneurs hautement qualifiés et passionnés dont les entreprises sont sur le point de connaître une croissance exponentielle. L'entreprise est gérée par des opérateurs et des investisseurs qui ont bâti des entreprises en phase de démarrage ou de croissance et qui les ont guidées à travers des sorties réussies. MissionOG a son siège social à Philadelphie. Pour plus d'informations, visitez http://www.missionog.com.

À propos de IP Group

IP Group est une société leader dans la commercialisation de la propriété intellectuelle qui se concentre sur l'évolution des grandes idées, principalement celles de ses universités partenaires, vers des entreprises qui changent le monde. Le Groupe a été le pionnier d'une approche unique pour développer ces idées et les activités qui en résultent en fournissant un accès à l'expertise en matière de développement commercial, au capital (par l'intermédiaire de ses filiales détenues à 100% IP Capital et Parkwalk Advisors, autorisées par la FCA), aux réseaux, au recrutement et au soutien commercial. IP Group a de solides antécédents de succès et son portefeuille comprend des participations dans des entreprises en démarrage ou matures dans les domaines des sciences de la vie et de la technologie. IP Group est coté au Main Market de la Bourse de Londres sous le code IPO. Les participations du Groupe dans les sociétés en portefeuille reflètent la participation bénéficiaire non diluée à l'exclusion des dettes, sauf indication contraire explicite.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet www.ipgroupplc.com.

À propos de Highland Europe

Highland Europe investit dans des entreprises de logiciels et d'Internet en phase de croissance exceptionnelle. Actif en Europe depuis 2003 en tant que Highland Capital Partners et officiellement lancée en 2012, Highland Europe a levé plus d'un milliard d'euros et investi dans des sociétés telles que Adjust, Bitmovin, ContentSquare, GetYourGuide, Huel, Malwarebytes, MatchesFashion, NewVoiceMedia, Nexthink, Smartly.io et WeTransfer. L'histoire collective des investissements de Highland aux États-Unis, en Europe et en Chine comprend 46 introductions en bourse et plus de 19 milliards de dollars d'entreprises.

Pour en savoir plus, visitez : www.highlandeurope.com.

