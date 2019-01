Mila inaugure ses nouveaux locaux dans le Mile-Ex





Un centre unique de recherche en intelligence artificielle pour le développement économique du Québec

MONTRÉAL, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle a inauguré aujourd'hui ses nouveaux locaux au Complexe O Mile-Ex, en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation du gouvernement du Québec, monsieur Pierre Fitzgibbon et de plus de 200 partenaires et acteurs de l'écosystème québécois en intelligence artificielle.

Mila met en oeuvre la Stratégie pour l'essor de l'écosystème québécois en intelligence artificielle rendue publique par le gouvernement du Québec en juin 2018, dont les orientations principales visent à assurer l'essor et la pérennité du pôle de recherche académique en intelligence artificielle (IA) au Québec, à développer le talent en sciences numériques pour répondre aux besoins du Québec, et à accélérer le développement et l'adoption de solutions d'IA.

« Le nouveau Mila est un centre de recherche dont les travaux sont axés sur l'innovation en entreprise, le développement du talent pour les entreprises, la création de nouvelles entreprises et le transfert technologique », affirme Pierre Boivin, coprésident du comité d'orientation sur la stratégie québécoise de développement de l'intelligence artificielle et président du conseil d'administration de Mila. « Mila recevra une contribution de 80 millions $ sur cinq ans du ministère de l'Économie et de l'Innovation du gouvernement du Québec. Mila bénéficiera aussi d'un financement de 44 millions $ de CIFAR, à titre de partenaire du développement et de la mise en oeuvre de la stratégie pancanadienne d'intelligence artificielle. Le secteur privé ajoutera aussi un apport financier important au développement de Mila ».

« Pour créer davantage de richesse, le Québec doit maintenir son leadership en intelligence artificielle et commercialiser les technologies qui en découlent. Mila représente un atout majeur pour le dynamisme de cet écosystème d'innovation. La recherche universitaire, la formation, le transfert technologique et le dialogue social permettront à la société québécoise de développer ce pan de l'économie désormais incontournable », affirme Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Mila est un concept unique créé par l'Université de Montréal et l'Université McGill, avec l'appui de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal. Le projet rassemble, dans un lieu hors campus, les forces de ces établissements en recherche fondamentale de pointe en intelligence artificielle. Afin de transformer cette puissance de recherche en développement économique, Mila rassemble aussi toutes les phases du processus d'innovation, de la recherche universitaire, en passant par la jeune pousse, la naissance d'une entreprise, jusqu'à la commercialisation des applications ou produits.

« Mila et ses membres portent des valeurs fortes que nous avons inscrites dans la Déclaration de Montréal pour le développement de l'intelligence artificielle socialement responsable. Ces valeurs teintent tout l'écosystème québécois de l'intelligence artificielle dont Mila est à la fois le coeur, l'âme et la matière grise », souligne Guy Breton, coprésident du comité d'orientation sur la stratégie québécoise de développement de l'intelligence artificielle et recteur de l'Université de Montréal.

Aménagés sur plus de 90 000 pi2, dans un immeuble recyclé de la rue Saint-Urbain, au coeur du Mile-Ex, les nouveaux espaces modernes hébergeront plus de 375 membres de la famille Mila et 125 chercheurs ou experts provenant des entreprises et institutions partenaires. Mila accueillera des professeurs-chercheurs, des étudiants-chercheurs de niveau maîtrise, doctorat et postdoctorat, et des experts en développement technologique. Mila inclut aussi un centre de transfert technologique, un Espace CDPQ | Axe IA hébergeant neuf entreprises en démarrage, une douzaine de labs corporatifs, un espace dédié aux jeunes pousses étudiantes, et plusieurs lieux qui favorisent les interactions et suscitent la créativité et l'innovation.

« Nous franchissons aujourd'hui une étape importante », déclare Valérie Pisano, présidente et chef de la direction. « Nous allons conserver notre leadership en recherche avancée en intelligence artificielle grâce à l'augmentation des professeurs-chercheurs, qui sont maintenant 35, et des étudiants-chercheurs que nous accueillons. Nous aiderons nos universités partenaires à diplômer, chaque année, plus de 250 titulaires d'une maîtrise professionnelle en intelligence artificielle afin de répondre à un besoin urgent des entreprises québécoises. Nous allons aussi contribuer à la création de nouvelles entreprises spécialisées en IA en favorisant les rencontres et les collisions entre nos chercheurs, nos partenaires et nos voisins dans ce quartier où l'IA est en effervescence ».

« Le nouveau Mila accélèrera le développement de l'intelligence artificielle au Québec et il nous permettra de prioriser une utilisation socialement responsable de l'IA et un dialogue sur les enjeux qui y sont reliés, afin que cette technologie se développe au service et au bénéfice l'ensemble de la société », a déclaré Yoshua Bengio, directeur scientifique de Mila.

À propos de Mila

Le premier Laboratoire d'informatique des systèmes adaptatifs, appelé par la suite MILA, a été créé à l'Université de Montréal par le professeur Yoshua Bengio en 1993. Le nouveau Mila a été initié en 2017 par l'Université de Montréal et l'Université McGill, avec l'appui de HEC Montréal et Polytechnique Montréal. Il regroupe la plus forte concentration mondiale de recherche et développement en apprentissage profond et par renforcement. Dans ses nouveaux locaux au Complexe O Mile-Ex, Mila créera un territoire unique d'innovation et de transfert technologique en intelligence artificielle qui exploitera les interactions avec l'industrie et suscitera l'émergence de startups, tout en intégrant les impacts sociaux de l'intelligence artificielle dans ses projets. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de Mila, visitez le site mila.quebec.

