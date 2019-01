MISE À JOUR -- Avis de convocation - L'APTS va interpeller le CA du CUSM sur les ratés d'OPTILAB





MONTRÉAL, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentant·e·s de l'exécutif local de l'APTS au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) comptent interpeller le conseil d'administration de l'établissement, lundi prochain, sur de nombreux ratés de la réforme OPTILAB auxquels leurs membres technologistes médicales sont confrontées dans leur pratique.

Ça fait presque deux ans que la réforme OPTILAB est en marche au CUSM, et plusieurs problèmes perdurent au sein de l'établissement, confirment les représentant·e·s de l'APTS : manque de transparence et de communication, installations déficientes, pénurie de main-d'oeuvre, etc. »

Rappelons qu'OPTILAB vise à centraliser les laboratoires des différents centres intégrés de santé et de services sociaux à travers la province. La réforme pose problème dans plusieurs établissements. Le cabinet de la ministre McCann se dit « en réflexion » sur OPTILAB après avoir annoncé la semaine dernière la défusion des laboratoires du CHUM et de ceux du CHU Sainte-Justine.

Quoi : Présence de l'APTS au CA du CUSM concernant la réforme OPTILAB



Quand : Lundi 28 janvier 2019 À compter de 16 h 30



Qui : Josée Fréchette, représentante nationale de l'APTS au CUSM



Où : Hôpital général de Montréal 1650, avenue Cedar, salle Livingston Montréal

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (l'APTS représente quelque 55 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau, dont plus de 6 200 technologistes médicales qui travaillent en laboratoire. Les membres de l'APTS offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

