Une majorité de consommateurs canadiens achètent d'entreprises prenant position sur des enjeux qui leur tiennent à coeur et abandonnent celles qui ne le font pas, révèle une étude d'Accenture





«?L'objectif?» d'une entreprise est désormais un facteur déterminant qui renforce sa relation avec les consommateurs et qui améliore sa compétitivité.

TORONTO, le 28 janv. 2019 /CNW/ - Selon une nouvelle étude réalisée par Accenture, cinquante-cinq pour cent des consommateurs canadiens préfèrent acheter des biens et des services auprès d'entreprises qui poursuivent un objectif déclaré reflétant leurs valeurs et leurs convictions personnelles, et abandonnent celles qui ne le font pas, selon une nouvelle étude réalisée par Accenture (NYSE : ACN).

Dans le cadre de la quatorzième édition annuelle de la Global Consumer Pulse Research menée par Accenture Strategy - «?De moi à nous :L'essor de la marque axée sur les objectifs?» -, près de 30 000 consommateurs du monde entier ont été interrogés, dont près de 1 500 consommateurs canadiens, pour évaluer leurs attentes actuelles à l'égard des marques et des entreprises. L'étude a révélé que les entreprises qui poursuivent un objectif plus noble que la vente, qui communiquent cet objectif et qui font preuve d'engagement envers lui sont plus susceptibles d'attirer les consommateurs et d'influencer les décisions d'achat qui améliorent la compétitivité.

«?L'objectif est plus noble que la simple réaction des entreprises aux enjeux du jour. Il s'agit d'éclairer chaque décision d'entreprise à l'aide d'un engagement sincère et constructif à l'égard de principes importants qui préoccupent le consommateur - comme la santé et le bien-être, les ingrédients naturels, la durabilité environnementale et le traitement équitable des employés?», a déclaré Kelly Askew, directrice générale d'Accenture Strategy. «?De nombreuses entreprises ne se sont pas donné d'objectif en raison de leur complaisance ou de leur crainte de polariser les gens, ce qui a permis aux plus petits acteurs de progresser.?»

L'objectif influence les décisions d'achat

Cinquante-deux pour cent des consommateurs canadiens disent souhaiter que les entreprises prennent position sur les questions sociales, culturelles, environnementales et politiques qui leur tiennent à coeur. En outre, 55 pour cent déclarent que leurs décisions d'achat sont influencées par les paroles, les valeurs et les gestes posés par les dirigeants d'une entreprise. Les consommateurs sont attirés par les organisations qui s'engagent à utiliser des ingrédients de bonne qualité (83 pour cent), qui traitent leurs employés correctement (66 pour cent), qui agissent pour réduire l'utilisation du plastique et qui s'efforcent d'améliorer l'environnement (58 pour cent).

L'authenticité et la confiance sont les moteurs de la croissance

Aujourd'hui, 57 pour cent des consommateurs déclarent que leurs achats sont motivés par les valeurs éthiques et l'authenticité d'une entreprise. En outre, 68 pour cent souhaitent l'accroissement de la transparence dans la manière dont les entreprises s'approvisionnent en produits, dont elles garantissent des conditions de travail sécuritaires et dont elles prennent position sur des enjeux importants, comme les tests sur les animaux.

«?En cette ère de transparence radicale, les consommateurs expriment leurs opinions, leurs valeurs et leurs convictions. Ils scrutent les gestes posés par les organisations et leurs dirigeants et les en tiennent responsables. Ils peuvent détecter le manque d'authenticité et ne le toléreront pas?», a déclaré Suzana Colic, cadre supérieure chez Accenture Strategy. «?La voix des consommateurs peut changer la trajectoire financière d'une entreprise. Les consommateurs sont davantage que de simples acheteurs - ils sont devenus des parties prenantes actives qui investissent leur temps et leur attention dans leurs achats et qui souhaitent partager avec l'entreprise un objectif commun. À une telle époque, être un témoin passif n'est pas une stratégie gagnante.?»

Les consommateurs changent la trajectoire des entreprises

Plus de 61 pour cent des consommateurs estiment que leurs gestes de protestation individuels, comme le boycottage d'une entreprise ou la prise de parole sur les réseaux sociaux, peuvent avoir une influence sur le comportement des entreprises. Vingt-sept pour cent ont connu des déceptions à la suite de gestes posés par une entreprise qui, selon eux, trahissait leur confiance en ses valeurs. Et 37 pour cent ont cessé de faire affaire avec une telle entreprise.

Les organisations qui souhaitent tisser des liens plus solides avec les consommateurs et maintenir leur compétitivité en devenant axées sur un objectif peuvent le faire :

En définissant leur objectif : Les entreprises doivent définir le rôle fondamental qu'elles souhaitent jouer dans la vie de leurs clients et agir en conséquence. Pour ce faire, les dirigeants doivent comprendre ce qui passionne leurs clients, pourquoi leurs employés choisissent de travailler pour eux et pourquoi d'autres entreprises collaborent avec eux. Ils découvriront alors ce qui particularise leur entreprise et pourront utiliser cette particularité pour faire une différence.



En étant clair et authentique : Les consommateurs détectent aisément le manque d'authenticité. Si une entreprise est véritablement engagée envers son objectif, ses principes guideront chacune de ses décisions commerciales. Le dit objectif rassemblera les consommateurs et les employés tout comme les actionnaires. Agir ainsi exige un leadership audacieux où les actes sont plus éloquents que les paroles.



En s'engageant envers les consommateurs à un plus haut niveau : Maintenant que les consommateurs s'intéressent activement à des entreprises en particulier et à leur succès, ces dernières doivent exploiter cette énergie en associant leurs clients à la création de nouveaux produits et services, à la conception d'initiatives ou de partenariats et à l'investissement dans la croissance de l'entreprise, en échange de récompenses personnalisées. En incluant leurs clients dans leur écosystème d'innovation, les entreprises maintiendront leur pertinence, découvriront de nouvelles occasions de croissance et de nouveaux marchés et parviendront à tenir leurs promesses.

Pour en apprendre davantage sur le rapport, visitez le site www.accenture.com/BrandPurpose.

À propos de la recherche

La quatorzième édition annuelle de la Global Consumer Pulse Research menée par Accenture Strategy a interrogé près de 30?000 consommateurs du monde entier dans le but de comprendre leurs attentes à l'égard des marques et des entreprises desquelles ils achètent leurs produits et services. Le sondage comprenait les réponses en ligne des répondants de 35 pays : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Philippines, Pologne, Russie, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et les États-Unis. Le sondage a été effectué entre août et octobre 2018.

