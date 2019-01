SNC-Lavalin nomme Ian Edwards au poste de chef de l'exploitation





MONTRÉAL, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui qu'Ian Edwards a été nommé au poste de chef de l'exploitation. Cette nomination prend effet immédiatement et le titulaire de ce poste relèvera de Neil Bruce, président et chef de la direction. Tous les présidents des secteurs d'activité de l'entreprise relèveront de M. Edwards.

« Ian était à la tête de notre secteur Infrastructures depuis 2014. Il a été responsable du succès pour le redressement et la transformation de ce secteur, et il est un leader chevronné, ayant acquis une expertise importante en matière commerciale à l'égard de contrats complexes. En collaboration, Ian et moi entreprendrons un examen de notre capacité d'exécution opérationnelle afin d'assurer une uniformité dans notre approche en matière de gestion de contrats et du risque et de fournir à nos clients le niveau de service ayant fait notre réputation », a affirmé Neil Bruce, président et chef de la direction.

« Le conseil d'administration tient à féliciter Ian pour cette nomination très importante. Ian possède une feuille de route impressionnante, qui remonte à son arrivée à SNC-Lavalin. Nous croyons qu'il va apporter une orientation opérationnelle encore plus ciblée à l'entreprise et contribuer à lui permettre de générer davantage de résultats cohérents et durables », a affirmé l'honorable Kevin Lynch, président du conseil d'administration.

M. Edwards compte plus de 30 ans d'expérience dans la réalisation de projets d'infrastructures complexes en Europe et en Asie. Il s'est joint à SNC-Lavalin en 2014 après six années comme cadre supérieur au sein du groupe Leighton. En 2012, il a accédé au poste de directeur général, Leighton Asia, India and Offshore, se retrouvant ainsi à la tête d'une entité de 20 000 employés à pied d'oeuvre dans 14 pays dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de l'exploitation minière, et du pétrole et du gaz. Au cours des quatre années précédentes, M. Edwards a été directeur général administratif de Leighton Asia Limited, et la société a enregistré sous sa gouverne une croissance soutenue des affaires année après année ainsi qu'une hausse importante de rendement pour les actionnaires.

M. Edwards est titulaire d'un Higher National Certificate et d'un Ordinary National Certificate en génie civil de l'Université Lancashire, au Royaume-Uni. C'est aussi un membre agréé du Chartered Institute of Building et un membre de l'Institution of Civil Engineers et de la Hong Kong Institution of Engineers.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions couvrant le cycle complet des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures, Énergie propre, Énergie nucléaire et ICGP (Ingénierie, conception et gestion de projets). Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des entreprises de services-conseils les plus respectées du monde dans les domaines de la conception, de l'ingénierie et de la gestion de projet, maintenant intégrée dans nos secteurs. www.snclavalin.com

