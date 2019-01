Alimplus acquiert AOF service alimentaire et consolide sa position parmi les chefs de file de cette industrie au Québec





MONTRÉAL, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Alimplus est très heureuse d'annoncer l'acquisition d'AOF service alimentaire (« AOF »), un chef de file québécois du secteur des services alimentaires basé à Drummondville qui distribue un large éventail de produits alimentaires destinés aux secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions. Avec cette acquisition, Alimplus devient le plus important distributeur alimentaire indépendant de la province détenu par des Québécois, et continuera à bâtir sa présence au Québec.

« En acquérant AOF, Alimplus se positionne pour poursuivre son expansion, grâce à une présence géographique désormais plus importante dans l'est de la province, qui complète notre présence déjà forte sur une grande partie du territoire québécois, déclare Daniel Le Rossignol, président d'Alimplus. Nous serons ainsi en mesure de desservir de manière efficace un plus vaste territoire en étant plus près de nos clients, qui pourront également compter sur la force accrue de l'union d'AOF et Alimplus. »

Alimplus dispose déjà de deux centres de distribution, tous stratégiquement positionnés afin de desservir les régions reliant les villes de Gatineau, de Montréal et de Québec, auxquels s'ajoute le centre de distribution de près de 125 000 pieds carrés d'AOF situé à Drummondville. De plus, les installations modernes d'Alimplus lui permettent une expansion continue de son offre de produits, en plus de la pénétration de nouveaux marchés, soutenant ainsi sa croissance sur deux axes. Dans une industrie fragmentée, Alimplus est bien positionnée pour participer à la consolidation du marché et accroître sa position de chef de file régional.

« Nous sommes très heureux de savoir que l'entreprise familiale que nous avons contribué à bâtir poursuivra sa croissance avec dynamisme dans le giron d'Alimplus, explique Hugo Ouellet, président et directeur général d'AOF. Nous avons choisi Alimplus, car non seulement nos entreprises partagent la même vision et les mêmes valeurs, mais nous souhaitions par-dessous tout que notre entreprise demeure québécoise et qu'elle conserve une présence locale à Drummondville. »

Alimplus peut également compter sur sa compagnie soeur Mayrand, qui complète son offre aux marchés de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions, en plus de s'adresser au grand public. Son concept de magasin installé à Anjou depuis 2016 permet un magasinage sans avoir à payer de frais d'adhésion. Mayrand est aussi en pleine expansion, avec l'ouverture prévue de nouveaux magasins au cours des prochaines années, d'abord dans la région du Grand Montréal.

À propos d'Alimplus

Depuis plus de 40 ans, Alimplus est un distributeur de produits alimentaires qui dessert une clientèle diversifiée dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions. Alimplus offre une vaste gamme de produits, tels que la viande, la charcuterie, les poissons et les fruits de mer, la boulangerie, les produits laitiers, les produits secs et non alimentaires. Frais ou surgelés, Alimplus propose des produits qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de ses clients. www.alimplus.com

À propos d'AOF

Depuis 1995, l'entreprise québécoise AOF service alimentaire distribue un large éventail de produits alimentaires destinés aux secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions. Depuis son entrepôt de près de 126 000 pieds carrés situé dans le Centre-du-Québec, AOF offre une gamme complète de produits et dessert plusieurs régions du Québec. www.aof.ca

