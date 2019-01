Mobeewave annonce une augmentation des résultats de sa ronde de financement de série B grâce à un investissement de la Samsung Venture Investment Corporation





MONTRÉAL, le 28 janv. 2019 /CNW/ - Mobeewave, le pionnier des solutions d'acceptation de paiement sans contact, annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu du financement de la Samsung Venture Investment Corporation. Cet investissement suit de près la ronde de financement de série B de Mobeewave, menée avec succès par NewAlpha, Mastercard et Forestay Capital, portant le montant total de ces efforts de financement à près de 20 millions de dollars US. Cet investissement de la Samsung Venture Investment Corporation aidera la firme canadienne de technologie financière à remplir sa mission, qui consiste à permettre à quiconque, à l'échelle mondiale, d'entrer dans l'univers de l'économie numérique.

La plateforme brevetée de traitement de paiements de la société montréalaise Mobeewave offre aux marchands de tous types et de toutes tailles une façon rapide, sécuritaire et pratique d'accepter des paiements au moyen de leur appareil mobile, essentiellement en utilisant leur téléphone intelligent en terminal de paiement. Les utilisateurs peuvent aisément accepter des paiements de tout le monde grâce à une carte sans contact ou un portefeuille mobile, sans avoir besoin de matériel externe, et sans avoir à se soucier de la sécurité ou de la confidentialité.

« Les solutions mobiles émergentes sont des clés permettant d'ouvrir de nouveaux marchés », a déclaré Benjamin du Haÿs, coCEO et cofondateur de Mobeewave. « L'innovation dans le domaine de la technologie financière profite à tous, entre autres parce qu'elle permet l'inclusion financière dans des marchés émergents et soutient les entrepreneurs et les organisations sans but lucratif, et notre plateforme aide à révolutionner les façons dont les entreprises de partout sur la planète offrent de la valeur à leurs clients », a-t-il ajouté. « C'est le cas des organisations caritatives, qui ont beaucoup de difficulté à recueillir des dons à une époque où de moins en moins de personnes ont de l'argent comptant sur eux. La technologie mobile de paiement sans contact est une solution qui permet à tous et chacun, y compris les bénévoles d'une oeuvre caritative et les gens du public, de recueillir facilement des dons. »

Mobeewave offre une solution inclusive aux microcommerçants et aux entrepreneurs qui ont peut-être eu du mal à s'imposer à mesure que les consommateurs optaient pour des méthodes de paiement plus pratiques et numériques. En permettant à n'importe qui, n'importe où, d'accepter des paiements, l'entreprise aide les entrepreneurs, en particulier ceux des marchés émergents, à s'intégrer financièrement. « Nous faisons en sorte qu'il soit plus facile et moins coûteux pour les petits commerçants et les micromarchands d'adopter l'acceptation des paiements sans espèces, ce qui contribue en fin de compte à la croissance d'une société sans espèces », a souligné M. du Haÿs.

Grâce à l'accord de partenariat mondial de Mobeewave avec Samsung, annoncé en février 2018, la plateforme sécurisée et brevetée d'acceptation de paiements est actuellement disponible pour une utilisation commerciale sur des millions d'appareils Samsung dans des marchés cibles à travers le monde. Cette collaboration permet aux deux partenaires d'offrir aux petits et moyens commerçants mal desservis une solution de rechange peu coûteuse et simplifiée aux offres traditionnelles au point de vente, y compris les transactions en personne en espèces. Le rapport de 2018 sur les tendances et les modes de paiement au Canada révèle que les Canadiens sont plus nombreux que jamais à choisir de tapoter leurs cartes ou leur téléphone au lieu de payer en espèces. En fait, le nombre de transactions sans contact traitées en 2017 est passé à près de 3,2 milliards de transactions, d'une valeur de 104 milliards de dollars, soit une augmentation de 55 % par rapport à l'année précédente.

« Mobeewave aide les commerçants, les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs à répondre aux attentes en constante évolution des consommateurs sur le marché mobile d'aujourd'hui, alors que l'utilisation de l'argent liquide par les Canadiens ne cesse de diminuer », a déclaré Maxime de Nanclas, coCEO et cofondateur de Mobeewave. « L'investissement financier de Samsung contribuera à soutenir notre recherche et développement dans la poursuite de la transformation numérique grâce à des solutions innovantes, axées sur le client, un objectif que nous partageons tous deux. »

À propos de Mobeewave

Dans un monde où règne le paiement sans contact, Mobeewave permet à chacun d'accepter en personne de l'argent en en utilisant simplement un téléphone intelligent. Depuis sa création en 2011, cette startup financière est une force pionnière dans le domaine du paiement mobile, qui a créé une solution brevetée permettant à quiconque d'accepter facilement des paiements, de manière sécurisée. Mobeewave, déjà récompensée par plusieurs prix, se développe maintenant rapidement, avec des déploiements clés dans des marchés tout autour du monde. Visitez le www.mobeewave.com et suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Mobeewave

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 08:30 et diffusé par :