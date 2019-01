La GRC accuse une femme de London d'avoir fraudé Emploi et Développement social Canada/Service Canada et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario





LONDON, ON, le 28 janv. 2019 /CNW/ - Des membres du Groupe de la criminalité financière de London de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), après avoir examiné une plainte d'Emploi et Développement social Canada (EDSC)/Service Canada ainsi que du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario (RREO), ont porté des accusations contre une femme de London pour différentes infractions relativement à un trop-perçu de prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV), du Régime de pensions du Canada (RPC) et du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario (RREO).

L'enquête a commencé en octobre 2017 quand la GRC a été avisée par l'EDSC/Service Canada qu'une fraude avait été commise. L'enquête policière a révélé que des paiements de prestations en vertu de la SV, du RPC et du RREO ont continué d'être versés longtemps après le décès des parents de l'accusée. Ces paiements étaient versés dans un compte bancaire conjoint auquel elle avait accès. Les parents de l'accusée sont décédés, l'un en 1993 et l'autre, en 2006. Après le décès de son père en 2006, l'accusée a soutiré plus de 179 000 $ de la SV et du RPC sur une période de huit ans, de 2006 à 2014, et plus de 135 000 $ sur une période de 12 ans, de 2006 à 2018, du RREO.

Gladys O'Brien, une résidante de London de 60 ans, est accusée des infractions suivantes :

3 chefs d'accusation de fraude de plus de 5 000 $ en violation du Code criminel du Canada (CCC).

(CCC). 2 chefs d'accusation de vol de plus de 5 000 $ en violation du CCC.

Possession de produits de la criminalité en violation du CCC.

Gladys O'Brien devra comparaître devant la Cour le 27 février 2019 à la Cour de justice de London, 80, rue Dundas, London, en Ontario.

La GRC souhaite remercier le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité; avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020; ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Website : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 08:17 et diffusé par :