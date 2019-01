Berlinger confirme le maintien de la production de ses produits anti-dopage





Ganterschwil/Suisse, 28 janvier 2019: Le conseil d'administration de Berlinger Special AG a annoncé aujourd'hui qu'il ne cessera pas la production de flacons pour les contrôles anti-dopage et continuera d'alimenter le marché avec ces produits parfaitement éprouvés. La production, la distribution et le marketing de même que le perfectionnement permanent des produits restent en Suisse. Depuis les années 1990, l'entreprise technologique de Suisse orientale Berlinger Special AG produits des flacons et des solutions de sécurité pour les tests anti-dopage qui font aujourd'hui référence dans le monde entier et sont utilisés pour les contrôles anti-dopage lors de la majorité des manifestations sportives internationales (par ex. Jeux olympiques, grandes rencontres de football, championnats du monde d'athlétisme, etc.). L'Agence mondiale anti-dopage AMA, toutes les fédérations sportives internationales, les agences anti-dopage nationales et les clients ont été informés aujourd'hui du maintien de la production.

Grande confiance et forte demande internationale pour les produits anti-dopage Berlinger

La très forte demande mondiale de flacons anti-dopage BEREG pour l'urine et le sang a motivé le réexamen par l'entreprise de son retrait de ce secteur d'activité, annoncé en mars 2018. «Une écrasante majorité des agences antidopage nationales, dans le monde entier, nous a prié à plusieurs reprises de maintenir la production», déclare Andrea Berlinger, présidente du conseil d'administration. En 2018, à la suite d'une forte demande de flacons anti-dopage, Berlinger Special AG a parfois été confrontée à de longues pénuries de livraison. Au cours des derniers mois, les processus de production internes de même que tous les produits anti-dopage ont été révisés en fonction des dernières connaissances disponibles. Une mise à jour du flacon de contrôle anti-dopage pour les échantillons de sang sera livrée ce mois encore pour la première fois. Les BEREG Kits pour le contrôle anti-dopage répondent toujours aux dernières exigences de l'AMA (Agence mondiale antidopage) ainsi que des fédérations sportives internationales et sont également appréciés par les athlètes du monde entier grâce à leur maniement simple et sûr.

Orientation stratégique sur deux secteurs d'activité

À la suite de cette décision, l'entreprise du Toggenburg continue donc de miser sur ses deux secteurs d'activité traditionnels. Outre le domaine de l'anti-dopage dans lequel l'entreprise a acquis de vastes connaissances au cours des décennies, il s'agit de technologies pointues pour la surveillance de la température de chaînes du froid. Les sociétés Berlinger & Co. AG (surveillance de la température) et Berlinger Special AG (anti-dopage) occupent une centaine de personnes dans le canton suisse de Saint-Gall. Toutes deux sont dirigées par un même CEO, Thomas Bechter, depuis août 2018. L'entreprise familiale établie en 1865 appartient depuis onze ans à la famille Berlinger Schwyter. Andrea Berlinger préside le conseil d'administration des deux sociétés.

