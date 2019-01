L'ex-député Michel Tremblay se confie à Mémoires de députés





QUÉBEC, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'ex-député libéral, Michel Tremblay, sera l'invité de l'émission Mémoires de députés, les dimanches 3 et 10 février 2019 à 20 heures, sur le Canal de l'Assemblée nationale.

Dans la première partie de son entrevue, l'ancien député de Rimouski nous parle de son enfance à Cap-à-l'Aigle et de son implication dans l'auberge familiale avec ses 7 frères et soeurs. Il raconte qu'après des études en technique du bâtiment, c'est plutôt dans l'enseignement qu'il a consacré 13 années de sa vie professionnelle, avant de devenir spécialiste en sciences de l'éducation pour le ministère de l'Éducation à Rimouski. Il décrit comment il a perdu ses premières élections municipales et, par la suite, sa victoire de justesse sur le candidat péquiste et député sortant, Alain Marcoux, lors des élections provinciales de 1985. Il se rappelle avoir fait du prolongement de l'autoroute 20 son cheval de bataille, et ce, sans l'approbation de son collègue ministre Marc-Yvan Côté. Il termine ce premier épisode en se remémorant sa nomination comme vice-président de l'Assemblée nationale en mars 1994.

Dans l'émission du 10 février, Michel Tremblay nous parle de sa défaite aux élections de 1994. Il se souvient de sa déception et de sa déclaration à la télévision le soir même de sa défaite : « Si les citoyens de Rimouski ne veulent pas de moi comme député, la mairie ne m'intéresse pas. » Il se confie sur les circonstances qui l'ont amené à revoir sa décision et à se présenter à la mairie de Rimouski. Il se rappelle de ses réalisations comme maire, dont la venue d'une équipe de hockey junior majeur, l'Océanic de Rimouski. Il raconte finalement sa motivation à se présenter comme candidat libéral aux élections fédérales de 2006 dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques qui était, à l'époque, un bastion bloquiste.

La série Mémoires de députés donne la parole à un ancien ou ancienne parlementaire du Québec qui commente avec sensibilité et humour des épisodes mémorables de sa carrière. Cette série est entièrement réalisée par une équipe de l'Assemblée nationale, en collaboration avec le journaliste John Grant, ancien correspondant parlementaire à Québec durant plusieurs années, et avec l'Amicale des anciens parlementaires du Québec.

Les émissions, d'une durée de 30 minutes, sont accessibles sur le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse assnat.qc.ca/memoires, dès le lundi suivant leur première diffusion. Elles sont également rediffusées sur le Canal de l'Assemblée les lundis à 20 heures, de même qu'à d'autres moments au cours de la semaine. Pour connaître la position du Canal de l'Assemblée nationale dans sa région, on peut communiquer avec son fournisseur de services de télédistribution.

