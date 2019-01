Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys - Près de 1 200 places disponibles à la rentrée scolaire 2019 pour lutter contre le manque d'espace





QUÉBEC, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, confirme que les élèves touchés par le manque d'espace à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) entrent progressivement en classe à la suite d'une entente de location conclue avec la Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP). En effet, grâce à une excellente collaboration entre les commissions scolaires, plus de 80 élèves ont été accueillis par les écoles secondaires Riverdale et Lindsay depuis le 21 janvier dernier.

Toutefois, les besoins demeurent importants et urgents à la CSMB pour l'année à venir. Après une exploration de l'ensemble des possibilités et des discussions avec les parties, la solution envisagée pour 2019-2020 est le transfert de propriété de l'école secondaire Riverdale de la CSLBP à la CSMB. D'ailleurs, dans le but d'accélérer le processus en cours, le ministre confirme qu'il invoquera l'article 477.1.1 de la Loi sur l'instruction publique. Ce transfert assurerait à la CSMB l'accès à 770 places de plus, portant à 1 200 le nombre total de places libérées par la CSLBP pour répondre aux besoins urgents de la CSMB depuis le début de l'année.

La collaboration des commissions scolaires qui a permis de rendre des places disponibles et ce transfert supplémentaire permettrait de diminuer la pression démographique vécue par la CSMB, d'améliorer les conditions d'apprentissage et donc, la réussite scolaire des élèves sur le territoire, tout en facilitant la pleine francisation et l'intégration des nouveaux arrivants.

« Je tiens à souligner l'ouverture des deux commissions scolaires lors des échanges avec le Ministère et leur excellente collaboration pour arriver à cette entente de cohabitation pour l'année en cours. J'invite les commissions scolaires aux prises avec une problématique semblable à s'inspirer de cet exemple de collaboration au bénéfice des élèves. Pour notre part, notre gouvernement est prêt à poursuivre les discussions avec la CSMB et la CSLBP ainsi qu'à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que nos élèves soient scolarisés dans les meilleures conditions possibles. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Fait saillant

L'article 477.1.1. de la Loi sur l'instruction publique prévoit que sur la recommandation du ministre, le gouvernement peut, s'il estime que l'intérêt public le justifie et afin de favoriser une gestion efficace et efficiente des immeubles des commissions scolaires, ordonner que la propriété d'un immeuble appartenant à une commission scolaire soit transférée à une autre commission scolaire afin qu'elle y établisse un établissement d'enseignement. Ce transfert prend effet à la date que le gouvernement détermine.

