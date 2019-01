Première assemblée générale pour les travailleurs de la Brink's nouvellement syndiqués avec Unifor





MONTRÉAL, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les nouveaux membres d'Unifor, salariés de la compagnie de transport de valeurs Brink's, se sont rencontrés hier à l'occasion de leur première assemblée générale.

« C'est une belle percée au Québec alors que notre syndicat représente déjà 2 000 membres dans ce secteur dans le reste du Canada », a commenté François Beaudoin, représentant national responsable du recrutement chez Unifor.

« La réunion d'hier visait à jeter les bases de la nouvelle unité syndicale au sein de la section locale 698 du syndicat Unifor et à élire leurs dirigeants », a expliqué M. Beaudoin.

Au cours des prochaines semaines, le comité de négociation débutera le travail afin de bâtir un cahier de demandes en vue de négocier une première convention collective. Les membres seront consultés afin d'approuver les demandes avant d'amorcer les discussions avec l'employeur.

Le groupe se compose d'une centaine d'agents affectés au transport de valeurs et sont basés à Montréal.

