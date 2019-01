GAC Motor retourne à NADA pour rencontrer des concessionnaires nord-américains





SAN FRANCISCO, 28 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le constructeur automobile GAC Motor est retourné au National Automobile Dealers Association Show (NADA), l'exposition phare de produits, services et technologies automobiles qui se tient du 25 au 27 janvier à San Francisco, afin de rencontrer des concessionnaires nord-américains alors que la société continue de mettre en avant son projet d'entrée sur le marché.

L'espace d'exposition de 650 mètres carrés de GAC Motor, qui a pour thème « Together We Can » (ensemble nous pouvons), est situé dans le hall nord du Moscone Center à San Francisco. Suite au succès de son exposition au 2019 North American International Auto Show (NAIAS), GAC Motor a apporté à NADA ses modèles de véhicules vedettes, les VUS GS8, GS5 et GS4, le minivan GM8, la berline GA4, le NEV GE3 et la voiture concept ENVERGE.

Outre la présentation de sa gamme de véhicules d'avant-garde, la société a accueilli une réunion de plus de 80 concessionnaires et partenaires dans le but de développer le réseau de concessionnaires de GAC Motor en Amérique du Nord. Les participants ont exprimé leur vif intérêt et leur fort désir de collaborer avec GAC Motor pour établir des canaux de distribution.

« Dès le début, l'objectif du développement de GAC Motor a été de bâtir une marque de classe mondiale et une société globale. Durant le salon NADA de l'année dernière, nous avons reçu de nombreux commentaires positifs de concessionnaires et de partenaires américains, ce qui a considérablement facilité la progression de nos plans de lancement sur le marché des États-Unis », a déclaré Zhan Songguang, vice-président exécutif de GAC Motor.

Lors de cette réunion, le directeur commercial de GAC Motor dans la région nord-américaine, et Pontus Fontaeus, directeur exécutif de la conception au GAC Advanced Design Center Los Angeles, ont prononcé des discours d'ouverture sur les progrès de l'entrée de GAC sur le marché nord-américain, l'introduction du GAC Advanced Design Center Los Angeles et la voiture concept ENTRANZE dévoilée à NAIAS.

« Le GS8 est le premier produit que GAC Motor envisage de lancer sur le marché nord-américain. Nous en avons quelques dizaines actuellement aux États-Unis et nous sommes en train de faire des essais sur route et d'étudier les résultats en matiere de durabilité et d'émission. Vers la fin de l'année, nous en aurons également quelques-uns dans notre bureau de vente et ils seront disponibles pour des essais sur route », a ajouté de directeur commercial.

En 2018, GAC Motor a enregistré une augmentation de ses ventes et fait des progrès significatifs dans tous ses domaines d'exploitation. GAC Motor a établi un réseau de recherche et de développement en Amérique du Nord en ouvrant trois centres R&D dans la Silicon Valley, à Los Angeles et à Detroit. En tout, la société est en train de créer un système R&D global pour concevoir des produits uniques, assurer la qualité des produits et accroître sa compétitivité sur le marché. De plus, la société de vente nord-américaine de GAC Motor a été enregistrée à Irvine, en Californie et lancera ses opérations dans un proche avenir pour promouvoir l'établissement de son réseau de concessionnaires en Amérique du Nord.

Qui plus est, GAC Motor a maintenu son classement No.1 parmi les marques chinoises dans l'Initial Quality Study (IQS) China de J.D. Power Asia Pacific pendant six années consécutives, confirmant son engagement continu à optimiser la qualité de ses produits.

GAC Motor exerce aujourd'hui ses activités dans 16 pays et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour fournir de meilleurs produits et services aux consommateurs du monde entier.

Allant résolument de l'avant vers son objectif qui est de devenir une marque de classe mondiale et une société globale, GAC Motor cible une coopération avantageuse avec ses partenaires en vue de développer le marché et créer une vie de mobilité plus agréable pour ses clients du monde entier.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale du GAC Group qui se classe au 202e rang parmi les sociétés Fortune Global 500. La société développe et fabrique des véhicules, moteurs, composants et accessoires automobiles de haute qualité. GAC Motor figure en tête de toutes les marques chinoises depuis six années consécutives dans l'Initial Quality Study(SM) (IQS) China de J.D. Power Asia Pacific, prouvant la place centrale que la société accorde à la qualité dans sa stratégie, et ce à tous les niveaux : recherche et développement (R&D), fabrication, chaîne d'approvisionnement, ventes et services.

