Présentation du jury du prix Banque Scotia Giller 2019

TORONTO, le 28 janv. 2019 /CNW/ - Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Banque Scotia Giller, a annoncé aujourd'hui l'identité des cinq membres du jury du prix Banque Scotia Giller 2019. Cette année marque le 26e anniversaire du prix.

Les membres du jury de 2019 sont les suivants :

Les auteurs canadiens Donna Bailey Nurse et Randy Boyagoda (président du jury), le dramaturge canadien José Teodoro, l'auteure écossaise-sierra-léoniennne Aminatta Forna, ainsi que l'auteur bosnien-américain Aleksandar (Sasha) Hemon.

Voici certains renseignements généraux sur les membres du jury de 2019 :

Randy Boyagoda est l'auteur de cinq ouvrages, dont trois oeuvres de fiction. Son premier roman, Governor of the Northern Province, était en lice pour le prix Banque Scotia Giller en 2006. Son deuxième roman, Beggar's Feast, était en lice pour le prix littéraire IMPAC Dublin et il a été sélectionné à titre de choix de la rédaction du New York Times Book Review. Son plus récent roman, Original Prin, a été publié en 2018 et il comptait parmi les meilleurs livres de l'année selon le Globe and Mail. Il est directeur et vice-président du St. Michael's College de l'Université de Toronto, professeur d'anglais et titulaire de la chaire basilienne en christianisme, arts et lettres. M. Boyagoda a agi à titre de président du Centre canadien du PEN International de 2015 à 2017 et il vit à Toronto.

Aminatta Forna est une romancière, essayiste et biographe primée. Parmi ses romans, mentionnons Happiness, The Hired Man et The Memory of Love, qui a remporté le Commonwealth Writers Prize, l'Aidoo Snyder Prize et le prix allemand Literaturpreis. Son oeuvre est traduite en plus de 20 langues et ses essais portant sur la société, la politique et la culture ont été publiés dans Freeman's, Granta, The Guardian, The Nation et The New York Review of Books. Mme Forna est membre de la Royal Society of Literature, lauréate d'un prix Windham Campbell et elle a reçu l'Ordre de l'Empire britannique, figurant au tableau d'honneur du Nouvel An 2017 de la Reine. Elle vit actuellement à Arlington, en Virginie.

Aleksandar (Sasha) Hemon est l'auteur de The Lazarus Project, The Book of My Lives et The Making of Zombie Wars. Il s'est vu attribuer une bourse Guggenheim, une « bourse de génie » de la MacArthur Foundation, le prix littéraire Jan Michalski, le prix PEN/W.G. Sebald, le USA Fellowship de 2012 et, plus récemment, la bourse PEN/Jean Stein de 2017 en histoire orale. Il enseigne à l'Université Princeton, au New Jersey.

Donna Bailey Nurse est une critique littéraire de renom, rédactrice en chef de l'ouvrage novateur Revival: An Anthology of Black Canadian Writing, et auteure de What's A Black Critic to Do. Anciennement membre du comité des arts littéraires du Toronto Arts Council, Mme Bailey Nurse a organisé avec grand soin des séries de lecture de concert avec la Toronto Public Library et le Musée des beaux-arts de l'Ontario. Elle collabore aux publications Maclean's, The Walrus et The Literary Review of Canada, et elle est chroniqueuse à l'émission The Next Chapter de la radio de la CBC. Ses articles ont été publiés dans The Boston Globe, The Globe and Mail et The Toronto Star. Elle vit à Pickering, en Ontario.

José Teodoro est l'auteur de plusieurs pièces, notamment Mote, Cloudless, The Tourist et Slowly, an exchange is taking place. La pièce Steps de M. Teodoro a récemment été publiée par Playwrights Canada Press, dans l'anthologie Long Story Short. Il a oeuvré à titre de chef scénariste pour des films applaudis par la critique, dont le documentaire de Hugh Gibson, The Stairs, qui a remporté le prix Rogers du meilleur film canadien de 2016 remis par la Toronto Film Critics Association, ainsi que pour Señoritas et This Time Tomorrow, de Lina Rodríguez. M. Teodoro élabore actuellement un ouvrage de conversations avec le cinéaste helvético-canadien Peter Mettler, intitulé Nothing But Time. Il vit à Toronto.

Des images des membres du jury de 2019 sont accessibles sur la page des ressources pour les médias (en anglais seulement) du site scotiabankgillerprize.ca (en anglais seulement).

Rakuten Kobo a généreusement fait don d'un lecteur électronique Kobo Aura Edition 2 (en anglais seulement) à chacun des membres du jury de 2019. Dans le cadre du prix Banque Scotia Giller, les éditeurs sont tenus de fournir des exemplaires numériques des titres qu'ils soumettent, en plus des livres en version imprimée.

La liste préliminaire (en anglais seulement) de cette année sera présentée à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, au début de septembre, et la liste restreinte (en anglais seulement) sera annoncée plus tard au cours du même mois, lors d'un événement qui se tiendra à Toronto. Le gagnant sera dévoilé lors d'un dîner de gala et d'une cérémonie de remise de prix (en anglais seulement) télévisés à l'échelle nationale, qui se tiendront à Toronto en novembre.

Les mises en candidature sont maintenant acceptées. La trousse de mise en candidature de 2019, qui comprend des renseignements à jour, est accessible à l'adresse scotiabankgillerprize.ca/about/submissions (en anglais seulement). La date limite pour la réception des premières mises en candidature des livres publiés entre le 1er octobre 2018 et le 28 février 2019 est le 15 février 2019.

À propos du prix

Le prix Giller, fondé par Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'oeuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui en a quadruplé la valeur. Le prix Banque Scotia Giller accorde désormais chaque année 100 000 $ à l'auteur du meilleur roman canadien ou du meilleur recueil de nouvelles canadien publié en anglais, et 10 000 $ à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.

