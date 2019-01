True Flip dévoile son jeu Mining Factory sur le thème de la cryptographie avec bonus Plasmatron





Mining Factory est un jeu de machine à sous haut de gamme comprenant des fonctionnalités uniques et un gameplay fluide.

Faites la connaissance de Henry la raie manta, un ancien qui a du mal à s'adapter au monde numérique. Henry aimerait bien que les choses restent les mêmes, mais les temps changent et exigent de nouvelles règles. Saisi par la ruée vers le bitcoin, Henry a transformé l'une de ses nombreuses usines en exploitation minière. Chain, un adorable robot, tente de l'aider à remplir le Plasmatron pour davantage de puissance minière.

Mining Factory est un jeu vidéo de machine à sous 3 x 5 hautement volatil avec 27 lignes de paiement, des symboles « Expanding Wild », des tours gratuits et un bonus cumulatif Plasmatron. Le RTP (Return To Player ou Taux de Retour au Joueur) est de 96,1 % et le gain maximum d'une valeur de 16 200 fois la valeur de token.

Doté de visuels à la pointe de la technologie, Mining Factory possède un design réactif basé sur le HTML5 et est compatible avec une large gamme d'appareils.

« Avec son gameplay captivant et ses fonctionnalités spéciales, Mining Factory représente un excellent ajout à nos lancements précédents déjà couronnés de succès en 2018. Nous sommes ravis de dévoiler ce produit phare, entièrement construit et conçu par notre équipe en interne », a déclaré Konstantin Katsev, directeur général du marketing de True Flip.

Type : Machine à sous

Gain maximum : 16 200 x

RTP : 96,1 %

Volatilité : Haute

Design réactif : Oui

Langage : HTML5

Langues : + de 10

À propos de True Flip

True Flip est un fournisseur de jeux en ligne avec plusieurs jeux déjà publiés et d'autres en cours de développement. Ces jeux associent des scénarios uniques à des éléments visuels authentiques et offrent des niveaux de jeu et de risque variés. Ces produits sont conçus pour une intégration B2B et un service après-vente facilités.

