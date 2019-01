Europcar Mobility Group et Manheim créent un nouveau canal de remarketing en Europe continentale





Manheim, l'un des principaux fournisseurs de produits et services intégrés pour le secteur du remarketing de véhicules, a signé un accord avec Europcar Mobility Group qui rendra les véhicules issus de la location* d'Europcar disponibles à travers les canaux de vente Manheim au Portugal, en Espagne et en Italie.

Faisant partie de Cox Automotive, Manheim est le plus grand grossiste de l'industrie de la revente en gros de véhicules, et cette solution innovante permet aux acheteurs de Manheim d'avoir accès aux véhicules sur la plateforme 2ndMove d'Europcar.

Conçue par Modix, une autre société de Cox Automotive, la plateforme 2ndMove est dédiée à la vente de voitures d'occasion à la fois aux particuliers et aux professionnels, et est désormais reliée aux canaux de Manheim par la technologie API.

David Chapple, International Remarketing Manager pour Europcar Mobility Group au Royaume-Uni, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir travaillé avec Manheim sur cette approche innovante qui nous permettra d'exploiter davantage notre plateforme de véhicules d'occasion B2B/B2C, déjà couronnée de succès.

"La technologie API nous donne la possibilité d'accéder à un public beaucoup plus large sur ces trois marchés clés, avec la possibilité d'ouvrir davantage la plateforme au Royaume-Uni et à l'Australie dans le futur."

Mike Mosier, Director Sales and Operations de Manheim Europe, a ajouté : "Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens d'anticiper et de répondre aux besoins de nos clients, et ce partenariat est une démarche positive qui réunit la richesse des véhicules disponibles chez Europcar Mobility Group au Royaume-Uni, avec la clientèle de Manheim".

www.manheim.eu www.europcar-mobility-group.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 06:55 et diffusé par :