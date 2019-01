IDnow ouvre un nouveau bureau à Paris, la société poursuivant son expansion à un rythme soutenu





Ouverture d'un bureau en France pour satisfaire la demande croissante en matière de vérification de l'identité en tant que service

IDnow, qui figure sur les listes RegTech 100 2019 et FinTech50 2018 des start-up européennes les plus en vue, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Paris, la société poursuivant son expansion internationale. Le nouveau bureau permettra à IDnow de mieux répondre aux besoins de sa clientèle européenne, dans la mesure où la demande en matière de vérification de l'identité en tant que service maintient un rythme soutenu, à l'instar du développement rapide et continu d'IDnow, qui a récemment recruté un certain nombre de hauts dirigeants du secteur.

Ce nouveau bureau s'explique par la demande croissante d'identification en ligne, en particulier dans le secteur des services financiers, où des jeunes banques en ligne, ambitieuses, cherchent activement à gagner des parts de marché, mais doivent encore gagner la confiance des nouveaux clients en démontrant qu'elles sont sûres. En outre, les banques plus classiques se tournent également vers l'identification en ligne, car la fidélisation de leurs clients passe de plus en plus par une offre de services en ligne et transfrontaliers. En fournissant une plateforme d'identité unique et conforme aux exigences européennes et au-delà, IDnow permet aux entreprises de vérifier l'identité de plus de sept milliards de clients en ligne potentiels, en toute simplicité et en toute sécurité.

IDnow propose déjà VideoIdent et eSign dans la région, mais lance sur le marché sa plateforme AutoIdent, qui permet aux entreprises de vérifier l'identité de leurs clients par le biais d'un appareil mobile, sans intervention humaine, de façon rapide et économique. La nouvelle plateforme a été grandement enrichie de technologies biométriques, de vision par ordinateur et de sécurité pour détecter les fraudes. Cela lui confère les capacités de vérification d'identité les plus exhaustives du marché et lui permet, plus que toute autre plateforme, de répondre à un grand nombre de cas de vérification d'identité.

Rupert Spiegelberg, le PDG d'IDnow, a déclaré : « Le marché de la vérification d'identité s'accroît rapidement et les identités numériques deviennent la nouvelle valeur. Les banques classiques et les banques qui viennent les concurrencer, s'adaptent au marché moderne d'aujourd'hui et une grande partie d'entre elles permet la vérification d'identité en ligne. En ce sens, l'Europe offre un énorme potentiel et l'ouverture de notre premier bureau en France l'illustre parfaitement. Cela constitue un jalon important en vue de réaliser notre objectif global de croissance. »

« Le marché financier s'oriente vers une approche plus centrée sur l'Internet et il est vital de pouvoir innover et d'appuyer cette modernisation », a ajouté Typhaine Gaudemer, directrice France d'IDnow. « Le marché est clairement demandeur de cette technologie. IDnow permet aux entreprises d'offrir un modèle plus souple et pratique, tout en respectant les exigences les plus élevées en termes de sécurité et de conformité. »

IDnow montrera les capacités de la toute première plateforme du secteur combinant vidéo et vérification automatisée en tant que service, au Paris Fintech Forum les 29 et 30 janvier. IDnow se trouve au stand S10 du hall d'exposition, au niveau 1 et est disponible pour débattre des derniers développements et des défis du marché en matière de vérification d'identité.

IDnow, présente au Paris Fintech Forum :

- 29 janvier, 9 h - 12 h 20, salle C, apprenez-en plus grâce à un groupe choisi de douze PDG de fintech prêts à vous répondre - « Ask me anything », présidé par Felix Haas, le Président et cofondateur d'IDnow

- 30 janvier, 9 h - 9 h 40, salle B : Rupert Spiegelberg interviendra dans le groupe concernant la bataille des identités : The Battle of Identities and KYC.

Pour en savoir plus sur IDnow et la plateforme AutoIdent, cliquez ici.

Contact médias

Touchdown PR

Ruth Armitage

IDnow@touchdownpr.com

+44(0)1252-717040

