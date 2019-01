Ma carte McCafé numérique est maintenant offerte partout au Canada sur l'appli Mon McDo(MD).





TORONTO, le 28 janv. 2019 /CNW/ - L'un des programmes de fidélité les plus généreux gagne en générosité, alors que les Canadiens peuvent maintenant accumuler des autocollants McCafé® numériques par le biais de l'appli Mon McDoMD à l'achat d'une boisson chaude, tout format.

La nouveauté Ma carte McCafé numérique ne remplacera pas le très populaire programme de récompenses sur gobelets déjà offert, mais offrira plutôt une nouvelle option numérique pour accumuler des autocollants de boissons chaudes. Les clients pourront accumuler des autocollants numériques en balayant Ma carte McCafé numérique (ou toute autre offre mobile) en restaurant, au service-au-volant ou aux bornes de commande, ou encore en passant une commande mobile comprenant une boisson McCafé chaude admissible. Lorsqu'un client aura accumulé sept autocollants numériques, tout comme il le fait avec les autocollants sur les gobelets, il recevra une offre mobile dans son appli Mon McDoMD pour une boisson McCafé chaude, format moyen, gratuite.

Le lancement de Ma carte McCafé numérique aux quatre coins du pays, afin que tous les Canadiens puissent en profiter, représente une autre étape novatrice de la marque. Ce programme est commode et simple et permet une expérience encore plus personnalisée en matière de café. Maintenant, l'appli Mon McDoMD offre la possibilité d'accumuler et d'échanger des autocollants numériques. Ainsi, Ma carte McCafé numérique offre aux clients encore plus des options qu'ils recherchent dans l'appli.

« Il s'agit d'une nouvelle offre emballante, une offre dont nous sommes très fiers. Ma carte McCafé numérique représente un autre exemple de l'engagement que McCafé a pris en matière d'amélioration et d'innovation pour le client, déclare Catherine Crozier, directrice en chef, Stratégie, Marketing et Innovation de la marque McCafé. Ma carte McCafé numérique est le prolongement du programme de fidélité sur les gobelets à café, adaptée aux besoins divers et changeants de nos clients. »

« Les autocollants sur les gobelets sont devenus une façon amusante et facile de savourer McCafé. Maintenant, Ma carte McCafé numérique apporte une nouvelle dimension à la façon dont les gens commandent, accumulent et paient à partir de leur téléphone intelligent, sur l'appli Mon McDoMD. Ce programme permet aux clients de facilement intégrer McDonald's et McCafé à leur routine quotidienne, » affirme Lara Skripitsky, vice-présidente et chef de la Technologie chez McDonald's.

Lorsqu'un client aura accumulé sept autocollants numériques, il recevra une offre mobile pour une boisson McCafé chaude, format moyen, gratuite.

Les clients ont l'occasion d'accumuler deux fois les autocollants, soit avec les gobelets et de façon numérique.

Les clients peuvent également sauvegarder leurs commandes de boissons préférées dans l'appli, ce qui facilite encore davantage leur expérience.

McDonald's du Canada a amorcé son parcours en matière de café en 2009, en investissant de façon importante dans ses employés, son équipement et ses produits, dans le but que chaque café servi soit riche, savoureux et délicieux peu importe où les clients le commandent, et ce, rapidement, avec courtoisie et commodité, chaque fois.

