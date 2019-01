2019 Année internationale des langues autochtones - Le CNA salue la mobilisation menée par l'UNESCO et interpelle les premières nations du Canada pour célébrer la diversité





NITASKINAN, QC, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du lancement de l'Année internationale des langues autochtones, officialisée aujourd'hui même à la Maison de l'UNESCO à Paris, le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) souhaite souligner l'importance de cette initiative pour l'affirmation identitaire des peuples autochtones. L'organisme juge que, avec plus de 70 langues autochtones déclarées en sol canadien, la multiplication des projets qui feront écho à la démarche de l'UNESCO peut être déterminante pour accélérer la reconnaissance des autochtones et de leur contribution à la richesse culturelle dont bénéficie le Canada. « Le rapport de notre identité à notre langue est aussi indissociable que ne l'est le rapport de notre existence à notre territoire. En se mobilisant pour protéger les langues autochtones, la communauté internationale nous donne une chance de mieux faire comprendre la hauteur de notre cause », a déclaré Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw.

Une fragilité tangible

Bien que la langue atikamekw soit parmi les langues autochtones les mieux préservées en Amérique du Nord, avec 97 % du peuple Atikamekw en ayant recours comme langue d'usage, sa fragilité reste tangible. « Redoubler d'efforts pour protéger notre langue est d'autant plus crucial que le peuple Atikamekw est le dernier peuple à avoir conservé le dialecte en R de la famille linguistique proto-algonquine. Il s'agit d'un dialecte primitif et que les linguistes reconnaissent comme un écrin inestimable en termes de savoirs traditionnels », a précisé Nicole Petiquay, professeure linguiste au CNA.

« Kitarimwewininak micta nipara ki ka otinenawaw ke witcihikoekw kipimatisiwiniwak. Ekota kaskina e aspictek tepirak tca kotc ki ta kockonenawaw kitci tca apatcitaiekw. Kaskina e ki actamakoikw aka e pameritamokw. »

Énoncée par feu Mocom Sarmon, parmi les aînés Atikamekw aux enseignements toujours vivants, cette phrase se traduit de la façon suivante : C'est dans notre langue que se trouve tout ce qui concerne la vie. Trouvez-y toutes les facettes de votre identité et tous les chemins qui pourront vous aider à les révéler. La seule chose qui pourrait manquer à votre éveil est la volonté d'y consacrer du temps.

« J'espère que la jeunesse Atikamekw et les futures générations puissent toujours savoir que si notre héritage est aujourd'hui ancestral, c'est parce que nos aînés ont su faire perdurer la tradition orale. Notre langue ne doit pas simplement être protégée : elle doit être parlée jusqu'à l'expression de notre spiritualité », a ajouté Constant Awashish.

Les Atikamekw marqueront l'année internationale des langues autochtones

La 5e édition de la Journée Nitaskinan se déroulera l'été prochain. Dédiée à la célébration de la Déclaration de souveraineté Atikamekw Nehirowisiw, cette journée sera cette année spécifiquement consacrée à la langue atikamekw. De plus, le CNA s'est lancé en 2014 dans la rédaction d'un dictionnaire atikamekw, en collaboration avec la professeure Marie-Odile Junker de l'Université de Carleton, et dont la publication est également prévue en 2019.

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw.

